Domenica In, tante emozioni per Mara e un messaggio a Emma

Un’altra domenica di grandi emozioni, tra sorrisi e più di qualche lacrima, per Mara Venier e la sua Domenica In.

Una puntata all’insegna dei ricordi e dei momenti di commozione, ma anche di forti battaglie, con un pensiero speciale dedicato quella che sta conducendo Emma contro il male. La ‘signora della domenica’ infatti, manda un caldo messaggio alla cantante, approfittando della presenza in studio della sua collega Elodie. Accogliendola in studio la Venier le fa vedere un video in cui Elodie canta insieme ad Elisa e ad Emma. L’emozione della cantante è palpabile quando parla della collega salentina: “Le ho mandato un messaggio e spero di sentirla per dirle anche a voce che siamo tutti con lei. E’ una grande donna che stimo molto, che mi ha dato tanto e sicuramente affronterà questa situazione nel migliore dei modi.” Un messaggio raccolto e rilanciato dalla Venier che esprime tutta la vicinanza a Emma: “Forza Emma, siamo tutti con te”.

L’emozione è il filo conduttore di un po’ tutta questa puntata di Domenica In. Nel corso della trasmissione più volte si sono commossi gli ospiti di Mara Venier, e la conduttrice stessa in diversi momenti non ha saputo trattenere le emozioni.

Già in apertura, zia Mara si è emozionata parlando con Gina Lollobrigida del suo rapporto problematico con il figlio, Milko. La conduttrice, cercando di riportare ‘pace in famiglia,’ si è aperta, svelando un dolore che ancora la accompagna e che riguarda il rapporto con la madre, ormai scomparsa:”Quante cose non ho detto a mia madre. Quanto tempo ho perso con lei per il lavoro, i viaggi. Non so cosa darei per averla qui un solo minuto e dirle tutto quello che non le ho mai detto.Tra mamma e figlio non bisogna chiedere scusa, ci si deve abbracciare, punto”.

Un altro momento di grande emozione per la conduttrice, è stato quando ha parlato dell’amico scomparso Carlo Vanzina, con il fratello Enrico che gli ha dedicato un libro. Zia Mara ha interrotto l’intervista con gli occhi lucidi, mandando la pubblicità per poi riprenderla poco dopo.

Ma non era ancora finita lì. Anche l’ospite successivo si è commosso: Renzo Arbore non ha saputo trattenere l’emozione ricordando il suo compagno di mille avventure, Gianni Boncompagni. A quel punto la Venier è intervenuta e, giocando sull’intesa e la complicità con il suo ex storico, è riuscita a trasformare l’emozione in sorrisi prima. e poi in risate:“Ogni volta che ti stai per commuovere, io mi alzo e ti bacio.” Ha minacciato scherzando la conduttrice, spiegando: “Visto che tu hai il terrore che io ti baci non ti commuoverai troppo”. Lui ovviamente è stato allo scherzo rispondendo: “Ma lo faccio per Nicola, tuo marito”, e lei ha continuato: “Ogni volta che ci provo mette in mezzo Nicola! Scherziamo che è meglio!”ha concluso la conduttrice, chiudendo un’altra domenica pomeriggio piena di ospiti, storie e umanità.