Domenica In, la Gregoraci e il rapporto con Briatore: “La gente non capisce”

editato in: da

Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste della puntata di Domenica In: Mara Venier l’ha accolta nel suo salotto per una chiacchierata sulla sua vita, tra l’amore per la sua famiglia, il rapporto con Flavio Briatore e il figlio Nathan.

L’intervista con la showgirl si è aperta con il ricordo della madre Melina, scomparsa nel 2010 a causa di un tumore al seno: “Già per il matrimonio con Flavio stava male. Si è ammalata per la prima volta a 38 anni, ma ha sempre combattuto, ha dato forza a tutti noi”, ha ammesso la Gregoraci.

La madre è sempre stato un faro nella sua vita, e anche adesso che non c’è più continua ad essere un punto di riferimento per lei: “Io sono nata con questo bellissimo esempio d’amore, mio padre le portava la colazione a letto, magari litigavano ma poi andavano a ballare. Sono cresciuta con grandi valori. Ancora oggi quando prego mi rivolgo a lei e mi arrivano sempre le risposte, forse non subito, ma arrivano sempre”.

Insieme a Mara Venier, Elisabetta ha ripercorso anche il rapporto con Flavio Briatore, che è stato suo marito per tredici anni. “Prima di sposarci ero un po’ impaurita, i cambiamenti spaventano sempre. Avevo 24 anni, ci ho pensato molto bene al matrimonio”, ha ammesso.

Ancora oggi, soprattutto per il bene di Nathan Falco – il frutto del loro amore nato nel 2010 – i due hanno un legame speciale, spesso difficile da comprendere agli occhi degli altri:

Siamo una coppia anomala, è vero! Abbiamo questo rapporto particolare, è come se non ci fossimo mai lasciati. Ci vogliamo molto bene, ma la gente non capisce.

In molti in passato avevano accusato la Gregoraci di essersi legata all’imprenditore, non per amore, ma solo per un tornaconto personale: “Quando mi sono sposata tutti mi dicevano che saremmo durati sei mesi e che io avevo deciso di dire sì solo per ragioni di convenienza economica. Con tredici anni di vita e un figlio insieme, penso di non dover dare giustificazioni a nessuno“, ha detto alla Venier.

Durante l’intervista, pungolata dalla Zia Mara, Elisabetta si è lasciata andare ad una confessione sul suo futuro sentimentale: “Sono esigente, voglio sentire le farfalle nello stomaco, voglio sentire il vero amore. Corteggiatori ne ho tanti, sono convinta che prima o poi accadrà”.

Impossibile poi non parlare dell’esperienza al Grande Fratello Vip, che l’ha tenuta lontana dal figlio per molti mese: “Quando sono andata via gli ho lasciato un sacco di lettere per tutti i momenti che mi sarei persa. È stato molto doloroso, è una cosa che non farò mai più!”.