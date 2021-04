Domenica In, Mara Venier ricorda con emozione la sua collaboratrice Carmela

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Ha il via un nuovo appuntamento con Domenica In, il contenitore di Rai1 condotto dalla bravissima Mara Venier. Purtroppo, la puntata ha avuto inizio in maniera molto triste: la presentatrice ha voluto ricordare subito la sua collaboratrice Carmela, che si è spenta nelle scorse ore a causa del Coronavirus.

“Non so da che parte cominciare, oggi questo studio è infinitamente triste perché una nostra collega, un’amica, una persona a cui volevamo tanto bene – sto parlando della mia Carmela – in questi giorni è venuta a mancare per il Covid” – ha spiegato la Venier in apertura di puntata, profondamente emozionata – “Aveva poco più di 50 anni, abbiamo sperato fino alla fine che ce la potesse fare, e invece non ce l’ha fatta”.

Zia Mara, trattenendo a stento le lacrime, ha speso parole bellissime per una donna stupenda che l’ha affiancata per tantissimo tempo: “Non era solo la gobbista di Mara Venier, come in questi giorni si è detto. Lei per me era molto di più, è sempre stata davanti a me in tutti questi anni, in tutte le mie Domeniche In, in tutte le mie trasmissioni. Era il mio punto di riferimento, capiva al volo di che cosa avessi bisogno”.

La conduttrice ha voluto dunque omaggiare una delle sue collaboratrici più strette: “Non era solo la più brava, perché Carmela è la più brava che ci sia mai stata, era anche una persona meravigliosa, disponibile, buona e gentile con tutti. E mi voleva tanto bene. Carmela mi mancherà, l’ho avuta per trent’anni sempre davanti e per me gli occhi belli di Carmela saranno sempre lì, dove adesso c’è un’altra persona che ringrazio. Ciao Carmela, ti vogliamo bene”.

Prima di iniziare la nuova puntata di Domenica In, la Venier ha ricordato non solo la sua collaboratrice, ma anche il marito Fabrizio – che aveva conosciuto proprio nel corso della sua prima edizione dello show di Rai1 – e i loro tre figli. Carmela aveva contratto il Covid qualche settimana fa, e le sue condizioni si erano purtroppo aggravate. Pochi giorni dopo aver perso il papà per questa malattia, era stata ricoverata: in quell’occasione, Mara le aveva rivolto un pensiero in diretta tv, ricordandole come l’intera famiglia di Domenica In fosse pronta a stringersi attorno a lei e a darle forza. Purtroppo, però, Carmela non ce l’ha fatta.