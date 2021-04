Briatore, compleanno con la Gregoraci: il dettaglio non passa inosservato

editato in: da

Buon compleanno a Flavio Briatore, che ha compiuto 71 anni. Per questo importante traguardo, l’imprenditore non ha potuto festeggiare con un party in grande stile nel locali più alla moda del mondo. In ogni caso, però, ha reso l’evento indimenticabile. Ha trascorso la giornata insieme alle persone più importanti per lui, il figlio Nathan Falco e l’ex compagna Elisabetta Gregoraci.

Nonostante la separazione, infatti, è evidente che qualcosa di estremamente profondo tiene ancora uniti l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e Briatore. Un legame profondo, il loro, tenuto in piedi non senza difficoltà, ma sempre con determinazione per l’amore di loro figlio. E, per questo, i due trascorrono insieme tutte le festività più importanti, compreso il compleanno di Flavio.

Un’atmosfera intima, familiare, quella che traspare dalle poche immagini pubblicate sui social dai due. Briatore ha voluto condividere il suo compleanno in primis con il figlio Nathan Falco, al quale è particolarmente legato. E non poteva escludere la Gregoraci, per la quale prova una profonda stima.

I due, d’altronde, hanno più volte ribadito, in passato, di volersi ancora molto bene, pur escludendo ogni possibilità di un ritorno di fiamma. Dichiarazioni che, però, non fanno desistere i fan della coppia, che continuano a sperare in un loro ravvicinamento. E probabilmente proprio per questo motivo, un dettaglio del compleanno dell’imprenditore è balzato agli occhi degli utenti più attenti.

Flavio Briatore, attraverso Instagram, ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che gli hanno fatto gli auguri e che hanno reso l’importante giornata speciale, come Heidi Klum e Naomi Campbell, entrambe sue ex. In posa, al fianco di una imponente torta a quattro piani ha affermato:

Grazie per gli auguri che mi avete mandato, sono stati molto apprezzati. Un abbraccio a tutti, vi abbraccio tutti, tutti i miei follower, i miei amici, la mia famiglia in primis: Falco ed Elisabetta.

Ed è proprio la torta che ha attirato l’attenzione. Sopra, infatti, campeggia una foto in stile cartoon, ispirata a I Simpson, in cui sono ritratti Briatore, il piccolo Nathan ed Elisabetta. La Gregoraci, insomma, è sempre presente e ancora protagonista nella vita dell’imprenditore. La loro storia sarà veramente chiusa definitivamente o, in futuro, potremmo tornare ad ammirarli uniti e innamorati?