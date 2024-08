Diletta Leotta in trasparenze e cut out: i look dell’esate in Puglia

Diletta Leotta si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Puglia con Loris Karius prima dell'inizio del campionato: i look sensuali

Un’estate speciale quella di Diletta Leotta. La prima da sposata, con il marito Loris Karius, e la prima con un rinnovato ruolo di conduttrice di un programma televisivo, La Talpa, che promette intrattenimento per i fan la cui visione mancava da tempo. La lunga tappa estiva della conduttrice Dazn è partita dalle Eolie ed è proseguita, per la luna di miele attraverso il mare di Ibiza per poi scegliere, come ultima tappa, proprio la Puglia. Diletta Leotta, che in fatto di look ne sa eccome, ha scelto degli outfit estivi e perfetti, che ne hanno evidenziato le forme e la sensualità.

Diletta Leotta, i look sensuali per l’estate in Puglia

I look di Diletta Leotta non deludono mai e anche questa volta, per la sua vacanza in Puglia non si è smentita. In un carosello di foto sul suo account Instagram la conduttrice ha condiviso alcuni scatti con le sue scelte per il giorno e per la notte.

Nelle prime immagine infatti si vede la Leotta in costume, avvolta da un prendisolo attillato sui toni dell’arancione e impreziosito con dettagli luminosi sulla corta gonna. L’ampia scollatura e i dettagli aperti delle spalline lasciano intravedere il costume e le tonalità del vestito si intonano perfettamente con la carnagione della ragazza. Un outfit da sirena, le cui trasparenze combaciano alla perfezione con il fisico scolpito della conduttrice e con gli splendidi panorami pugliesi. A completare il tutto i capelli bagnati e il look acqua e sapone che ci ha insegnato ad amare.

Ma Diletta Leotta non ha scelto la Puglia solo per lo splendido mare. La conduttrice e il marito Loris Karius hanno infatti partecipato alla festa per i 50 anni del fotografo Giampaolo Sgura. Un evento esclusivo, con tanti amici Vip, in cui i neo-sposi del mondo del calcio si sono scatenati al ritmo di musica. Per l’occasione Diletta ha scelto un abito cortissimo, nero, con dettagli cut-out sul seno e sull’addome. Scollature profonde e tagli sensuali, che, oggettivamente, le stanno benissimo e si sposano alla perfezione con la sua fisicità. Il dettaglio di stile? Ai piedi ha calzato degli stivali lunghi e neri, una scelta strana con questo caldo, ma che completa perfettamente il suo outfit.

Diletta Leotta e Loris Karius, la pausa estiva prima del ritorno in campo

Insomma, da quanto condiviso sui social, tra romantici bagni al tramonto, momenti di intimità, cene tipiche e allenamenti di coppia, sembra che la coppia composta da Diletta Leotta e Loris Karius sia riuscita a godersi un’estate d’amore prima di tornare ai rispettivi impegni lavorativi. Un’estate importante, la prima dopo il matrimonio celebrato a giugno, un’occasione per stare insieme e condividere momenti di gioia e relax con la figlia Aria.

Il 16 agosto poi, è ormai alle porte, ed è una data importante, quella in cui Diletta e Aria festeggeranno rispettivamente il loro 33esimo e primo compleanno. Ma imminente è anche il ritorno alla routine quotidiana. La Leotta si prepara a seguire le partite della nuova stagione calcistica, mentre Karius è in attesa di un nuovo ingaggio, con l’ipotesi sempre più concreta di un trasferimento in una squadra italiana, magari il Milan o Monza, che gli permetterebbero di stare vicino alla famiglia a Milano.