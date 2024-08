Loris Karius starebbe provando a raggiungere Diletta Leotta e la piccola Aria in Italia per stare finalmente vicino alla sua famiglia

Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati inseparabili. Dopo il bellissimo matrimonio a Vulcano, dove si sono giurati amore eterno di fronte all’emozione di parenti e amici, la coppia è volata a Ibiza con Aria per il viaggio di nozze e ha trascorso insieme gran parte dell’estate. Peccato che ora è arrivato il momento di tornare sul campo e, con suo grande desiderio, l’ex portiere del Newcastle vorrebbe rimanere vicino alla sua famiglia senza rinunciare alla carriera calcistica.

Perché Loris Karius vuole tornare in Italia

Loris Karius non vuole lasciare la sua carriera e vuole proseguire con grande coraggio nonostante la sua parabola discendente gli suggerisca un’idea diversa. Per questo, il marito di Diletta Leotta avrebbe chiesto ai suoi agenti – con Claudio Marchisio come new entry – di valutare tutte le proposte ma di attenzionare quelle che potrebbero arrivare dall’Italia. Una situazione difficile, visto che il biennio appena trascorso è stato davvero poco brillante, ma pare che qualcosa si muova in casa Milan.

Di certo le richieste faticano ad arrivare, soprattutto dopo gli anni che sono seguiti alla permanenza nel Liverpool. La sua permanenza nel Newcastle, in cui ha giocato solo due partite e ha subito 6 goal, non depongono di certo in suo favore. I primi spiragli arrivano dal Milan, che sta cercando un sostituto di Sportiello, ma pare che ci sia stata solo una chiacchierata. Loris Karius si accontenterebbe anche di un contratto annuale che potesse rilanciare la sua carriera e in Italia, per stare vicino alla sua famiglia.

L’influenza di Diletta Leotta

Nonostante le conoscenze di sua moglie Diletta Leotta, che pare si fosse già spesa per lui prima del matrimonio, Karius sta facendo fatica a trovare un posto che sia soddisfacente per la sua carriera. Ci aveva già provato prima di sposarsi ma senza ottenere risultati. Ora, con il campionato che sta per iniziare, prova nuovamente a sondare il terreno e provare ad avvicinarsi alla sua bambina che peraltro gli somiglia davvero moltissimo.

L’amore con la conduttrice di DAZN, prossima al debutto in Mediaset alla conduzione de La Talpa, era nato per caso. La gravidanza era infatti arrivata inaspettata ma hanno accolto con gioia la notizia della bambina che stava per arrivare. La piccola è venuta al mondo il 16 agosto 2023 e, appena qualche giorno prima, Loris Karius aveva chiesto a sua madre di sposarlo.

Prima dell’annuncio hanno aspettato qualche mese per godersi la piccola appena nata e per vivere il loro momento di felicità senza dovere spiegazioni a nessuno. Poi, lo splendido anello di diamanti sull’anulare sinistro e il lieto evento che è arrivato il 22 giugno nella terra della conduttrice sportiva. Il prossimo passo è quindi quello di riunire la famiglia il più presto possibile, perché Karius ha aspettato troppo tempo prima di poter stare ogni giorno con le donne della sua vita. Chissà che la risposta non arrivi proprio dal Milan o dal Monza, che però per il momento prende tempo. Il portiere è indirizzato verso il Nord, sempre per la questione legata alla sua famiglia, ma per ora rimane in panchina. Di nuovo.