David e Victoria Beckham scelgono l’Italia, in vacanza a Capri

Le star internazionali non sanno resistere al fascino dell’Italia: lo dimostrano anche David e Victoria Beckham, che per le loro vacanze hanno scelto il fascino senza tempo di Capri.

David e Victoria Beckham a Capri

L’Italia rimane la meta preferita dei vip di tutto il mondo: dopo Madonna e Jennifer Lopez, anche i coniugi Beckham hanno scelto il Belpaese per trascorrere qualche giorno di relax con la propria famiglia. David e Victoria sono stati immortalati a passeggio tra le boutique del centro di Capri: berretto con visiera per lui, cappello a tesa larga per lei, i due hanno cercato di confondersi tra la folla di turisti scegliendo look glamour ma poco formali. L’ex calciatore ha puntato su una camicia leggera con pantaloncini beige, mentre la sua consorte ha optato per un leggero abito midi di colore blu.

Mano nella mano, David e Victoria si sono concessi una sosta nella famosa Piazzetta e sono poi saliti a bordo di un van che li ha condotti al porto. Ad attenderli, c’era il loro yacht: in questo modo, lontano da occhi indiscreti, i Beckham hanno proseguito la loro vacanza tra le acque del Mediterraneo. Qualche settimana fa anche Cruz Beckham e la fidanzata Jackie Apostel avevano condiviso alcuni scatti dalla Costiera Amalfitana: l’Italia è proprio un vizio di famiglia!

I Beckham, tra relax e tensioni in famiglia

Le immagini da Capri restituiscono una versione decisamente romantica e affiatata di David e Victoria: nonostante i presunti problemi con il figlio Brooklyn e sua moglie Nicola Peltz, la coppia più amata del Regno Unito appare unita e solida come non mai. I rapporti con il primogenito continuano ad essere piuttosto freddi: in occasione del rinnovo delle promesse nuziali dei due ragazzi, nessun membro della famiglia Beckham era presente, così come si è fatta notare l’assenza di Brooklyn al party per i 50 anni di papà David.

Victoria avrebbe provato un riavvicinamento in più occasioni, ma a nulla sarebbero valsi anche i tentativi di mediazione di Elton John, padrino del ragazzo: per il momento, la frattura sarebbe ancora profonda.

I Beckham e tutte le star che hanno scelto l’Italia

Nella calda estate 2025, l’Italia si è confermata il Paese più amato dalle star di tutto il mondo: spiagge, città d’arte e buon cibo hanno conquistato cantanti ed attori, che hanno popolato i social con scatti dal Belpaese. Dua Lipa e il fidanzato Callum Turner sono stati avvistati prima a Napoli e poi tra i vicoli di Palermo, mentre Orlando Bloom e Katy Perry hanno trascorso qualche giorno al largo della Costiera Amalfitana.

Non poteva mancare all’appello la popstar Madonna, che da anni sceglie l’Italia per le sue vacanze: la regina del pop ha celebrato il suo compleanno tra Firenze e Siena, assistendo anche al famoso Palio. Anche Jeff Bezos e Lauren Sanchez, dopo il faraonico matrimonio celebrato in Laguna, hanno prolungato il soggiorno italiano con una luna di miele tutta siciliana. Infine Damiano David e la fidanzata Dove Cameron stanno trascorrendo l’estate in Puglia, tra escursioni in sup, acque cristalline e assolate masserie.