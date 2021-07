Damiano David in Un Medico in Famiglia, dove l’abbiamo visto

editato in: da

Un successo travolgente, quello che sta vivendo Damiano David dei Måneskin, che ha anche qualche precedente curioso. Il gruppo è esploso con la partecipazione a X Factor nel 2017, ma il volto del frontman è comparso ben prima di questa data e in una delle scene di Un Medico in Famiglia.

L’amata serie capitanata da Lino Banfi e da Giulio Scarpati, chiusasi non senza un filo di delusione con la decima stagione, ha infatti accolto qualche foto di Damiano in una scena con Bobò Martini (Gabriele Paolino) e Tommy (Riccardo Alemanni). Il figlio di Lele, scosso per avere appena scoperto che Anna (Eleonora Cadeddu) non è figlia naturale di suo padre, teme di dover subire la stessa sorte e cerca disperatamente degli indizi che possano portare alla verità: neanche lui è figlio di Lele Martini.

Secondo Bobò, lo scambio in culla sarebbe potuto avvenire con un certo Luigi Pacchiarotti, che ha proprio il volto di Damiano. Il giovane di casa Martini parla di questa scoperta con Tommy (Riccardo Alemanni), dicendogli: “Potrei essere io”. Il cugino smonta però le sue bizzarre teorie e cerca di mettere un punto sulla discussione: “Con quello stile da fighetto? Non credo proprio”.

Bobò non è però soddisfatto di queste risposte e corre dal padre, mostrandogli proprio le foto di questo famigerato Luigi (col volto di Damiano): “Questi sono i miei capelli, per favore fai fare il test del DNA. Anch’io potrei non essere tuo figlio. Io ed Elena non ci somigliamo. Questo ragazzo è nato nello stesso ospedale e nello stesso giorno che sono nato io. Potrebbero averci scambiato”. Le rassicurazioni del padre segnano la parola fine sulla questione e sui dubbi di Bobò, che torna a essere sereno.

La puntata con le foto di Damiano fa parte della decima stagione, anche l’ultima di Un Medico in Famiglia. L’episodio è Doppi Servizi, l’undicesimo della serie, con le foto di Damiano David che compaiono a partire dal minuto 47:06.

Intanto, prosegue la scia positiva dei Måneskin, vincitori del Festival di Sanremo 2021 e di Eurovision Song Contest con Zitti e Buoni. Il gruppo è impegnato in un tour promozionale in tutta Europa per la promozione del disco. Con I Wanna Be Your Slave, hanno raggiunto la vetta della classifica americana nella sezione hard rock.