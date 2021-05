Da noi a ruota libera, Stefania Sandrelli nonna apprensiva: “Sono coccolona”

editato in: da

Francesca Fialdini ha ospitato nel suo salotto della domenica una delle più grandi attrici del panorama italiano: si tratta di Stefania Sandrelli, che si è lasciata andare a delle confessioni sulla sua carriera e sul rapporto con i suoi figli e i suoi nipoti.

Ospite del programma Da noi… A ruota libera, l’attrice ha raccontato di aver visto il suo percorso di vita con grande ottimismo, sostenendo di essere stata molto fortunata: “La fortuna mi ha sempre accompagnata: il mio è stato un percorso straordinario non perché io lo sia, ma perché la mia è stata una scuola di set più unica che rara”.

La Sandrelli, che ha iniziato la sua carriera a soli 15 anni, ha recitato al fianco di alcuni dei più grandi protagonisti del cinema italiano: da Ugo Tognazzi a Marcello Mastroianni, passando per Dustin Hoffman e Vittorio Gassman. Un percorso costellato da successi e grandi soddisfazioni, che l’ha resa una diva del nostro cinema.

Impossibile per la Fialdini non parlare anche della vita sentimentale dell’attrice, caratterizzata da rapporti tormentati: “Io devo essere sincera, ho sempre lasciato io sentendomi una disgraziata, persa in un bosco senza uscita. Non sono stata bene, è stata una sofferenza, però ho sempre dato molto tempo alle mie separazioni”.

Stefania Sandrelli però ha parlato anche del suo essere madre “Essere materna è il sentimento che mi appartiene di più in assoluto”, ha confessato parlando anche del suo legame fortissimo con i figli e i nipoti.

Ma non solo: alla Fialdini l’attrice ha confidato di avere un rapporto bellissimo con la nuora: “Durante il matrimonio le ho detto all’orecchio: ‘Verena ricordati che qualsiasi cosa succeda tra te e mio figlio tu mi avrai sempre dalla tua parte’. Io sono sempre dalla parte delle donne, ma ovviamente io mi fido tantissimo di mio figlio, è un bravissimo uomo”.

La Sandrelli non ha mai nascosto di essere stata una madre serena, alleata dei figli, mai apprensiva e amante della compagnia dei giovani. Poi a sorprenderla il nipote Rocco, uno dei figli di Amanda, al quale è legatissima. Il ragazzo è entrato cantando per la nonna, e poi si è lasciato andare a delle confessioni sull’attrice: “È una nonna apprensiva, mi chiama fino a dieci volte al giorno”.

Immediata la risposta di Stefania, che ha detto: “Ma non è vero, è un’esagerazione, sono una coccolona! Lo chiamo perché studia in una città che non è la sua e voglio sapere cosa fa durante il giorno!”.