Cristina Parodi a cuore aperto, su Instagram ricorda l’emozione del suo primo TG5

Cristina Parodi, l’incontro profetico con Lady Diana

L’emozione delle prime volte è sempre qualcosa di indimenticabile, i ricordi portano con sé un carico di commozione e gratitudine. E lo sa bene Cristina Parodi che ha deciso di raccontare a cuore aperto un momento importante della sua carriera di giornalista televisiva.

Lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram dove ha pubblicato tre immagini che la ritraggono 30 anni fa in occasione della prima edizione del TG5 condotta da lei.

Foto da cui traspare quel passato non troppo lontano, quell’emozione di far parte di una bella squadra e la gioia di un passo importante per la propria carriera.

Cristina Parodi, il post su Instagram ricco di emozioni

Un tailleur giallo, lo sguardo felice e un pizzico emozionato. E poi ancora insieme alla collega Cesara Buonamici. Infine una foto di gruppo con i colleghi, tra cui spiccano l’allora direttore Enrico Mentana e Lamberto Sposini, solo per citare due nomi. Ad accompagnare questo carosello ricco di ricordi, parole piene di gratitudine e bellezza.

A corredo del post Instagram, infatti, Cristina Parodi ha scritto: “Mi sembra incredibile che siano passati trent’anni ma ricordo perfettamente, come fosse ieri, l’emozione e l’entusiasmo di quella prima edizione del TG5 che ho condotto il 13 gennaio del 1992 alle 13, indossando un tailleur Max Mara giallo acceso”, ricorda la giornalista e conduttrice televisiva.

Poi ha voluto aggiungere: “Sono stati anni incredibili e indimenticabili e sono molto fiera di aver fatto parte di quella squadra, guidata da Enrico Mentana, che ha cambiato il volto dell’informazione televisiva italiana”. Non sono mancati i like e i commenti al post, tra cui spicca proprio quello di Enrico Mentana che fa gli auguri all’ex collega di redazione.

Il tempo da allora è passato, ma Cristina Parodi ci insegna che certi momenti della vita sono così importanti che restano impressi nella memoria. Quel giorno era nato il TG5 e l’edizione condotta da Cristina Parodi era stata la prima in onda alle 13.

Cosa fa oggi Cristina Parodi

Giornalista, conduttrice, scrittrice: Cristina Parodi ha una lunga carriera alle spalle, ricca di tante soddisfazioni e nel corso del tempo è diventata un volto sempre più amato nelle case degli italiani.

La sua è una famiglia dedicata all’informazione, infatti sia la sorella Benedetta che il fratello Roberto sono giornalisti. Cristina Parodi, dal 1995, è sposata con Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, e insieme formano una delle coppie più solide e longeve del panorama televisivo italiano. Hanno avuto tre figli: Benedetta, Alessandro e Angelica.

Sul piano lavorativo gli ultimi anni in televisione l’hanno vista prima a Domenica In (2018 – 2019), poi alla conduzione di La prima volta (su Rai 1 nella stagione 2018 – 2019) e infine presentatrice per il Premio Campiello nel 2020.

Ad aprile 2021, invece, è stata ospite di Canzone segreta e Serena Rossi, per un momento ricco di emozioni insieme alle amiche del cuore. Nel 2021 Cristina Parodi è stata la madrina della campagna AIRC Il nastro rosa incompleto contro le forme più aggressive di cancro al seno.

Molto impegnata, sempre elegante e mai sopra le righe: nel post su Instagram ha aperto il cuore ai suoi follower raccontando un momento speciale ed entusiasmante della sua carriera.