Canzone segreta, la sorpresa a Cristina Parodi è un inno alla sorellanza

Serena Rossi, i suoi look più belli da Sanremo a Canzone Segreta

Sesto e ultimo appuntamento con Canzone Segreta, lo show di Rai Uno, che per l’ultima puntata prende il nome di Stasera Canzoni Segrete, condotto dalla bellissima Serena Rossi. Tante le emozioni a ritmo di buona musica che la conduttrice, insieme ai suoi numerosissimi ospiti, ha saputo donare ai telespettatori, che hanno dimostrato di apprezzare il programma. E anche per il gran finale, la presentatrice non ha voluto deludere le aspettative.

Il primo a fare il suo ingresso nello studio è stato Max Giusti, che si è seduto sulla ormai celebre sedia bianca. Dopo un inizio scherzoso, fatto di battute ironiche, l’attore si è fatto serio e ha ascoltato una dolcissima lettera dei figli. Poi è stato il turno della sua canzone segreta: Joe Temerario, intonata da Ron. Per lui, sul palco, alcuni dei suoi amici che lo accompagnano nella vita.

A seguire, a restare a bocca aperta e con la gioia nel cuore è stata una Cristina Parodi visibilmente emozionata. Ad organizzarle la sorpresa, che è un vero e proprio inno alla sorellanza, le amiche del cuore Daniela, Titina, Rosi e Marina, che le hanno voluto dedicare, con l’aiuto de Lo Stato Sociale, ‘La canzone dell’amore perduto’ di Fabrizio De Andrè.

L’amicizia che tiene unite Cristina, Daniela, Titina, Rosi e Marina è visibilmente forte. Di quelle che tutti desiderano, ma che a volte sembra impossibile da raggiungere. Insieme sono complici, mostrando una naturalezza che dietro, però, nasconde tanto impegno, quello necessario a mantenere saldo un legame anche quando la vita tende ad allontanare, e grande generosità, che permette di partecipare alla felicità altrui senza mai provare invidia e a percorrere chilometri solo per fare una sorpresa.

Per la Parodi anche i figli Alessandro, Angelica e Benedetta, che le hanno dedicato calorose parole e che le hanno fatto capire che, anche se stanno crescendo, avranno sempre bisogno di lei, ringraziandola infine per l’amore e la passione che ha trasmesso loro.

Insieme alle nuove storie, la Rossi ha deciso di riproporre anche i momenti più emozionanti della prima stagione, come le sorprese fatte al cantante Mika, all’energica Carolyn Smith, a Virginia Raffaele, Luca Argentero e Franca Leosini.

Lo show, osservato speciale della stagione televisiva, non senza difficoltà è riuscito ad ottenere un successo puntata dopo puntata, portando in onda musica, commoventi soprese e grandi sorrisi. Ora che è terminato, si guarda già con speranza ad una nuova stagione: la Rai rinnoverà Canzone Segreta con la conduzione coinvolgente e professionale di Serena Rossi?