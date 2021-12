Benedetta Parodi, vacanza da sogno con Caressa (e qualche inconveniente)

Fabio Caressa e Benedetta Parodi, la loro storia d’amore

Atmosfera romantica e luoghi da sogno: non poteva desiderare una vacanza più magica Benedetta Parodi, che ha scelto come meta proprio la terra di Babbo Natale, la Lapponia. A rendere tutto più bello, con lei ci sono il marito Fabio Caressa e i figli Matilde, Eleonora e Diego.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa, la vacanza più bella

Instancabili ed estremamente professionali, Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno sempre dedicato tempo, attenzione e dedizione al loro lavoro. La conduttrice e il telecronista, però, hanno deciso di ritagliarsi, durante queste festività natalizie, del tempo per trascorrerlo in famiglia. Hanno, così, scelto di partire e di regalarsi una vacanza da sogno.

La meta è la Lapponia, dove si stanno lasciando andare intraprendendo entusiasmanti avventure, godendo di paesaggi mozzafiato e di un’atmosfera che non si trova in nessun’altra parte del mondo. Insomma, tra ciaspolate, passeggiate in slitta trainate da cani, aurora boreale e le cavalcate tra i boschi innevati, il Natale per la famiglia Parodi-Caressa è magico.

Benedetta e Fabio: felici in Lapponia, ma con qualche inconveniente

Benedetta e Fabio, quindi, non potrebbero essere più felici di così. Con Matilde, Eleonora e Diego stanno vivendo dei dolcissimi momenti indimenticabili e che si porteranno nel cuore e nella memoria per tutto il resto della loro vita. Tuttavia, in Lapponia, non è mancato neanche qualche inconveniente, che ha messo la loro pazienza a dura prova.

Già dall’arrivo all’aeroporto di Rovaniemi, infatti, hanno dovuto fare i conti con degli imprevisti. Loro, che sono in cinque, hanno trovato ad attenderli una macchina, che avevano noleggiato, con soli quattro posti. Per sostituirla ci è voluta circa un’ora di attesa. Subito dopo, hanno dovuto affrontare un nuovo problema. Raggiunta la struttura ricettiva, sono stati lasciati soli. Nessuno li ha accompagnati nella loro stanza e, vestiti ancora con gli abiti con cui avevano lasciato l’Italia, hanno dovuto cercare il loro bungalow al freddo.

Dopo l’inizio un po’ turbolento, tuttavia, la vacanza è proseguita nel migliore dei modi. Per loro, prima di tornare ai doveri quotidiani, c’è ancora qualche giorno di riposo e divertimento. Attimi di pura felicità e serenità familiare che, con generosità, stanno condividendo con i loro sostenitori più affezionati.