Fabio Caressa, le sue (dolci) parole d’amore per l’anniversario con Benedetta

editato in: da

Fabio Caressa e Benedetta Parodi, la loro storia d’amore

Le dolci parole d’amore di Fabio Caressa per l’anniversario con Benedetta Parodi hanno riscaldato il cuore delle fan e degli sportivi che lo seguono. Caressa ha scelto di approdare su Instagram aprendo un profilo ufficiale in occasione della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Si è subito riversato un mare d’affetto su di lui, che è uno dei simboli dello sport in Italia. E, in occasione dell’anniversario di matrimonio con Benedetta, ha condiviso degli scatti sul profilo e sulle storie.

Il telecronista e giornalista Sky ci ha permesso di approfondire un lato del suo carattere molto sensibile: le frasi che ha scritto per Benedetta non sono passate di certo inosservate. Dopotutto, i due stanno celebrando ben ventidue anni insieme: un traguardo per tante storie d’amore, quasi un quarto di secolo insieme. “Oggi è un giorno particolare per tanti motivi, il primo pensiero della mattina è per ‘Bene‘, perché io non ci sono: sono 22 anni che siamo sposati“.

Distanti ma uniti nel pensiero, poiché Fabio si trova a Wembley per l’attesissima finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra – la Parodi invece è rimasta a casa. “Io non posso che farvi un augurio, di trovare nella vostra vita un amore come quello che ho trovato io”. Ed è questa la frase che davvero ha colpito tutti, anche la Parodi stessa, dal momento in cui si è lasciata andare a una reazione sul suo profilo Instagram. “Un messaggio così romantico non è da lui. Non è la prima volta che capita che manchi all’anniversario, spesso è in giro per le partite”.

Vedere una coppia affiatata dopo ventidue anni di matrimonio non è così frequente: dalla loro unione sono nati tre figli, Matilde nel 2002, Eleonora nel 2004 e Diego nel 2009. Quell’amore che doveva durare solo per qualche mese, alla fine è stata una scelta di vita, come aveva detto Benedetta in occasione di un’intervista. Un modo molto dolce per celebrare uno dei giorni più importanti nella vita di una coppia sposata. E vedere Caressa, un uomo tutto d’un pezzo, dalla grande professionalità, che si lascia andare per la sua “Bene” è davvero una gioia per il cuore.