Benedetta Parodi e Fabio Caressa, lo scherzo della figlia Matilde alle Iene

Matilde Caressa, figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, è la protagonista di un divertentissimo scherzo ai danni dei genitori organizzato con Le Iene. La primogenita delle coppia infatti è stata la complice degli inviati dello show televisivo, facendo infuriare il giornalista sportivo e la conduttrice.

“Abbiamo fatto credere a Fabio – hanno svelato le Iene – che la figlia, con la collaborazione del neo fidanzato Jacopo, avesse filmato di nascosto con il telefonino la professoressa di filosofia, che aveva lasciato la webcam del Pc accesa dopo un’interrogazione”. Nella clip l’insegnante (un’attrice assoldata dal programma) è in atteggiamenti intimi con un uomo. Un filmato compromettente finito al centro di un ricatto e usato da Matilde per ottenere voti alti.

Dopo aver scoperto cosa aveva fatto la figlia, Fabio Caressa è rimasto sconvolto. “Ma ti rendi conto di quello che hai fatto? – ha tuonato -. Vai in galera! Vai in galera!”. Non è la prima volta che Matilde viene coinvolta dalle Iene in uno scherzo ai danni dei genitori. Qualche tempo fa la giovane aveva fatto impazzire mamma Benedetta Parodi fingendo di aver perso la testa per un ragazzo più grande, tanto da farsi un tatuaggio per lui.

In quest’occasione Benedetta ha mantenuto la calma, mentre Fabio Caressa non è riuscito a contenersi. Il giornalista sportivo si è infuriato con la figlia, temendo conseguenze legali e uno scandalo legato alla famiglia. Uno scherzo molto divertente quello realizzato dalle Iene, che ha svelato le doti di attrice di Matilde. A commentare l’accaduto anche la Parodi che nelle Stories di Instagram si è confidata con i follower.

“Lo scherzo era rivolto a Fabio – ha confessato -, ma visto che non lo sapevo, in realtà l’ho subito anch’io con tutta l’ansia della situazione anche se, in realtà, sono stata un po’ più pacata. Grazie perché mi avete scritto che vi siete divertiti, che avete riso, che ci avete capito nella nostra ansia e nella nostra paura. Non pensavo mai che mia figlia avrebbe potuto fare una cosa del genere. Comunque è andata e ha dato una grandissima prova da attrice, ha perfino pianto quindi ci siamo cascati con tutte le scarpe sia io che Fabio mentre il resto della famiglia sghignazzava”.