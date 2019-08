Benedetta Parodi, la foto con il marito fa preoccupare: “Siete troppo magri”

editato in: da

Una foto di Benedetta Parodi insieme a Fabio Caressa ha scatenato un’accesa polemica su Instagram. In tanti infatti sono convinti che i due non stiano bene e siano troppo magri.

Tutto è iniziato quando la giornalista ed esperta di cucina, molto attiva sui social, ha postato uno scatto che la ritraeva al mare insieme al marito. Nell’immagine i due sono seduti su un muretto sulla spiaggia, entrambi vestiti di bianco, abbronzati e sorridenti. “Happy Hour” ha scritto Benedetta, ma i fan non hanno gradito il post.

In tanti hanno fatto notare alla conduttrice la sua eccessiva magrezza e quella del marito, chiedendosi cosa sia successo. “Il Caressa è proprio dimagrito – ha scritto un utente -, ma come ha fatto a non mangiare se cucini così bene?”, “Fabio lo vedo un po’ “tiratino” direi che un bel piattone di pasta ci vuole buone vacanze anche a voi” ha aggiunto un altro.

“Ma sta male il Caressa? – ha aggiunto un follower -. Troppo magro spero non ci siano problemi”, mentre un altro ha commentato: “Ma noooo sembrano malati tutti e due sono magrissimi…ma come si fa a dire che stanno bene ..io non ci riesco…”.

La Parodi non ha risposto alle provocazioni, ma a difenderla ci hanno pensato alcuni fan. “Quanti commenti brutti! – ha replicato un follower di Instagram – Che tristezza! Io invece la prima cosa che ho pensato è stata:”guarda che bella coppia”! Il mondo è proprio cattivo!”.

Uniti e innamoratissimi, solo qualche mese fa Fabio Caressa e Benedetta Parodi si erano giurati nuovamente amore eterno su una spiaggia di fronte ai figli Eleonora, Matilde e Diego.

“Benedetta ha un alone di luce che la circonda e illumina dove passa – aveva raccontato lui tempo fa parlando della moglie -. È stata la mia fortuna”. Mentre lei aveva spiegato: “Fabio ha un’intelligenza brillantissima e la usa per raggiungere l’eccellenza in tutto quello che fa”.