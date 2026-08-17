Cristiano Ronaldo cambia vita, dopo le nozze pensa al ritiro

IPA Cristiano Ronaldo

La vita di Cristiano Ronaldo è arrivata a un punto di svolta. Non solo il calciatore ha sposato la sua eterna fidanzata Georgina Rodriguez, dopo mesi di rumor e false piste, ma ha anche deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Una virata totale, un cambio radicale di vita che arriva a 41 anni suonati: il momento giusto per dare via a una nuova fase. E così, questo, probabilmente, sarà il suo ultimo anno da calciatore. Una svolta clamorosa per uno come lui, da sempre orientato al successo e alla vittoria sui campi da calcio. Ma ora ha voglia di godersi quello che ha guadagnato, e di farlo insieme alla sua bella famiglia extralarge.

Le parole di Cristiano Ronaldo sul ritiro

“È probabilmente il mio ultimo anno di calcio e voglio lasciare un’eredità spettacolare” ha detto il campione a Vogue. Con cinque Champions League all’attivo, 5 palloni d’oro e un’Europeo non deve certo temere di non essere ricordato. Ma del resto Cristiano Ronaldo è uno dei più grandi campioni di tutti i tempi e anche l’uscita di scena deve essere all’altezza. In mente potrebbe aver l’ambito record dei 1000 gol in carriera: un’obiettivo non impossibile per lui, da raggiungere con l’Al-Nassr, in Arabia Saudita. E dopo? Padel, viaggi, godersi la vita: “Ho già pianificato tutto il mio futuro, ho così tante cose che mi terranno impegnato che è difficile dirvene una sola”. E con cinque figli e una moglie, certo non sarà difficile per lui capire come riempire il tempo.

Le nozze segrete con Georgina Rodriguez

L’annuncio del ritiro imminente arriva dopo un’altra notizia che ha lasciato il segno. Cristiano Ronaldo ha sposato Georgina Rodriguez, con cui fa coppia da 10 anni. Un matrimonio intimo e riservato, alla presenza solo dei loro cinque figli. Mentre la folla li aspettava alla Cattedrale di Funchal a Madeira, dove invece si stavano celebrando le nozze di un’ignara coppia di persone qualunque, loro hanno gabbato tutti e si sono detti sì in gran segreto a Cascais, vicino Lisbona.

Sono stati sempre loro a dare l’annuncio ma solo a cose fatte, con una semplice foto condivisa sui social che ritrae le loro mani con le fedi al dito. “C” e “G”, hanno scritto solo, perché in realtà non c’è bisogno di molte parole per descrivere il loro amore.

I dettagli delle nozze

Sempre a Vogue, Georgina Rodriguez e CR7 hanno svelato tutti i dettagli delle nozze. Il sì è arrivato a 10 anni esatti dal loro primo incontro, avvenuto nella boutique di un brand di lusso: lo stesso che ha firmato l’abito da sposa, un tailleur di seta bianca e scarpe di raso. La location è stata sorprendente: il salone della villa in cui vivono con i figli. Ad assistere c’erano solo loro, Cristiano Jr, Alana Martina, Eva, Mateo e Bella. Nemmeno i genitori degli sposi o gli amici più stretti erano presenti. Poco sfarzo, poco lusso, poco clamore: la scelta più sorprendente per una coppia come la loro è stata proprio quella di vivere un momento così importante nel riserbo più totale. Solo dopo hanno condiviso la notizia con il mondo. Tra il matrimonio celebrato in segreto e l’addio al calcio ormai alle porte, Cristiano Ronaldo sta scrivendo l’ultimo, sorprendente capitolo della sua leggenda: quello in cui il campione inossidabile e spietato in campo lascia finalmente spazio all’uomo sereno e appagato.