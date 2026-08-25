Cristiano Ronaldo diventa biondo, il nuovo look dopo il matrimonio

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Cristiano Ronaldo

Per Cristiano Ronaldo il ritorno alla quotidianità dopo il matrimonio con Georgina Rodríguez è cominciato con una piccola rivoluzione davanti allo specchio. Il campione portoghese si è presentato agli impegni con l’Al-Nassr con i capelli decisamente più chiari del solito, scegliendo una sfumatura calda che oscilla tra il biondo miele e il dorato. Una novità evidente, soprattutto per chi è abituato a vederlo con la sua inconfondibile base scura, anche se negli anni non sono certo mancati i cambi di look per il calciatore.

Cristiano Ronaldo diventa biondo dopo il matrimonio con Georgina

Il cambio di immagine arriva in un momento particolarmente felice della sua vita privata. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez hanno infatti coronato la loro lunga storia d’amore con le tanto attese nozze in Portogallo, celebrate lontano dai grandi eventi mondani e con un gruppo ristretto di persone vicine alla coppia.

Terminata la parentesi romantica, però, CR7 è tornato alla dimensione che gli è più familiare: quella del campo. Ed è proprio durante il rientro con l’Al-Nassr che il nuovo colore di capelli è diventato impossibile da ignorare. Il calciatore ha mantenuto la chioma cortissima come al solito, ma ha scelto una tonalità luminosa che cambia leggermente a seconda della luce, risultando a tratti più dorata e in altri momenti quasi ramata.

Un dettaglio beauty che ha rapidamente rubato la scena agli allenamenti. Del resto Ronaldo conosce bene il peso della propria immagine e negli anni ha sperimentato più volte con tagli e acconciature differenti. Questa volta, però, ha puntato soprattutto sul colore, ottenendo un effetto molto più deciso rispetto alle schiariture viste in alcune fasi della sua carriera.

Il look biondo di CR7 infiamma i social

Era prevedibile che una trasformazione simile non restasse confinata al mondo del pallone. Appena le immagini hanno iniziato a circolare, commenti e battute si sono moltiplicati. C’è chi ha cercato riferimenti nel mondo della musica, chiamando in causa Eminem, e chi ha notato qualche affinità con il look di Alejandro Garnacho.

Ronaldo, intanto, sembra divertirsi nella sua blonde era. Nelle immagini diffuse in occasione del ritorno al lavoro appare sorridente e rilassato, mentre intorno a lui non sono mancate anche le congratulazioni dei compagni per il matrimonio.

Il tempismo, però, fa sorridere. Nuova fase sentimentale, nuova stagione calcistica e anche una piccola svolta estetica: abbastanza per parlare già di una nuova rinascita per CR7. Non è detto, però, che la fase bionda sia destinata a durare. Il calciatore ha infatti dimostrato più volte di non affezionarsi troppo a un solo hairstyle e potrebbe cambiare ancora prima del previsto.

In casa Ronaldo, tra l’altro, il fascino dei capelli chiari non è una novità assoluta. Qualche mese fa era stata proprio Georgina Rodríguez a sorprendere con una chioma platino durante un’apparizione a Cannes, anche se in quel caso si trattava di una parrucca.

Adesso, invece, il protagonista è suo marito: a 41 anni e dopo uno dei passaggi più importanti della sua vita privata, il fuoriclasse ha scelto di concedersi un’immagine diversa. Resta solo da capire se il biondo accompagnerà anche i prossimi mesi oppure se sarà una parentesi destinata a sparire con la fine dell’estate. In questo caso, con quale altro look ci sorprenderà?