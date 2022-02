Costanza Caracciolo in lutto: l’addio toccante su Instagram

Grave lutto per Costanza Caracciolo: l’ex velina ha annunciato la morte dell’amato nonno, una perdita indescrivibile e impossibile da colmare. Quasi a sentirne ancora vicina la presenza, la showgirl ha pubblicato su Instagram uno scatto in compagna di colui che non c’è più, dedicando al suo caro un lungo e commosso messaggio d’addio.

Costanza Caracciolo: il lungo addio al nonno

“A te, che sei stato un grande uomo in questa vita.”. Inizia così l’addio della moglie di Vieri all’amatissimo nonno. “Sei stato un marito fantastico, tu e la nonna per me, e per tantissime coppie, avete sempre rappresentato l’esempio del vero amore, si percepiva nell’aria. Sei stato un padre amorevole per i tuoi figli. Anche se mi chiedevi di chiamarti Zio, in realtà sei stato sempre un super nonno con la N maiuscola, presente, sempre”, scrive ancora la showgirl.

“Hai avuto anche la grande fortuna di diventare bisnonno e conoscere le tue piccole pronipoti che ti chiamano sempre nonno Ciccio. Hai vissuto una vita al top”, continua Costanza, riferendosi alle sue figlie, Stella, di tre anni, e Isabel, due anni a marzo.

E aggiunge: “Inutile dirti che ti devo tutto, perché se non fosse stato per te, non avrei avuto la vita che sto vivendo e soprattutto non avrei avuto di conseguenza la mia splendida famiglia. Ti sarò per sempre grata per quello che hai fatto per me accompagnandomi a quel famoso provino quel giorno e non ti dirò mai abbastanza grazie. Adesso che finalmente hai smesso di soffrire, veglia su di noi. Ti amerò per sempre”, conclude l’ex velina.

L’abbraccio social per la morte del nonno

Immediati i messaggi di cordoglio per la conduttrice TV, a cominciare dalla sua ex collega di Striscia la notizia, Federica Nargi, che ha commentato: “Nonno Franco, riposa in pace”.

Un abbraccio virtuale collettivo, quasi a lenire, per quanto possibile, il dolore tremendo che ha colpito la moglie dell’ex calciatore Christian Vieri, costretta adesso a proseguire la sua vita senza avere più al suo fianco questa preziosissima figura. Una figura così preziosa da dovergli praticamente tutto quello che ha.

Costanza Caracciolo e Federica Nargi, amicizia senza fine

Federica Nargi, tra le prime a commentare la perdita del suo amato nonno, è una presenza costante nella vita della moglie dell’ex calciatore. Un’amicizia partita dieci anni fa, sul bancone di Striscia la notizia, che si è trasformata, nel tempo, in un’amicizia per la vita. Le due ex veline sono, infatti, tuttora inseparabili. Solo qualche giorno fa, a San Valentino, le due showgirl – a cena con amici – hanno anche improvvisato, a beneficio dei presenti, uno stacchetto sullo stile di quello che solitamente ballavano all’interno del contenitore di Canale 5.

A vederle insieme il tempo sembra essersi proprio fermato. Una gioia per gli occhi, vista la loro innegabile bellezza, ma anche per lo spirito, a testimonianza che nell’amicizia il “per sempre” esiste davvero. Le due, entrambe mamme di due bambine, con una carriera solida e famiglie meravigliose, trovano sempre il modo di dedicare del tempo l’una all’altra. Di sicuro, anche in questa occasione terribile, le due “amiche per la pelle” sapranno farsi forza a vicenda.