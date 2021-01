Costanza Caracciolo compie gli anni: i teneri auguri di Vieri e Federica Nargi

editato in: da

Costanza Caracciolo compie 31 anni e su Instagram festeggia circondata dall’amore dei suoi affetti più cari. La showgirl ha ricondiviso infatti una serie di storie con gli auguri ricevuti da amiche, fan e familiari e tra questi non poteva mancare ovviamente Federica Nargi.

L’ex velina mora di Striscia la notizia ha dedicato alla bionda compagna di avventura una serie di foto che le ritrae insieme in alcuni dei momenti più belli della loro amicizia, accompagnate da un tenero messaggio: “Dai 18 anni ai 31 ne abbiamo fatte di cose insieme, siamo cresciute e affrontato le prime difficoltà di due ragazzine insieme, sole io e te”, si legge in una delle stories. Un rapporto che è cresciuto, è maturato e si è rinforzato col trascorrere del tempo, tanto che sopra un’altra foto che le vede insieme col pancione, pronte a diventare mamme, Federica scrive: “Abbiamo condiviso i momenti più emozionanti”.

La loro amicizia è nata nel 2008 quando si sono conosciute a Veline, il programma estivo di Antonio Ricci che in quegli anni consentiva allo stesso pubblico di scegliere chi avrebbe poi ballato sul bancone di Striscia la notizia per le stagioni a venire. E anche dal tg satirico sono arrivati gli auguri, sempre attraverso delle stories su Instagram che mostrano il primissimo provino di Costanza Caracciolo.

Tra gli auguri, ovviamente, anche quelli della sorella Ludovica e del resto della sua famiglia, che ha inviato alla Caracciolo un bellissimo mazzo di fiori.

Non poteva mancare poi la dolce dedica di Christian Vieri, che ha pubblicato uno scatto che li ritrae insieme, abbracciati e felici, accompagnato dalla didascalia: “Sei una madre e una moglie meravigliosa”, oltre a una serie di stories in cui le canta la classica canzone di buon compleanno nella cucina della loro casa, mentre Costanza è ancora in pigiama e al telefono (ma è sempre bellissima).

La coppia, sposata dal 2019, dopo la nascita di Stella, la prima figlia, sta vivendo un momento magico, dopo la nascita della secondogenita Isabel. Nonostante la preoccupazione iniziale dovuta al parto che si è tenuto proprio durante le prime settimane di lockdown, ora Christian e Costanza si stanno godendo la loro bella famiglia e siamo certi che sapranno come celebrare anche questo compleanno all’insegna dell’amore.