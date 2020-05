Verissimo – Le Storie: Federica Nargi, tenera dedica a Matri su Instagram

editato in: da

Continuano gli appuntamenti con Verissimo – Le Storie: questo sabato, tra le interviste più belle della passata edizione, ha mandato in onda quella di Federica Nargi e Alessandro Matri.

Silvia Toffanin infatti ha pensato a un format che sopperisce alle mancate ospitate in studio, mandando in onda un mix vincente con vecchi interventi, intervallati da una serie di videomessaggi attuali da parte di diversi vip.

La puntata, com’è diventata prassi, si è aperta con #ImagineforVerissimo: il grande coro virtuale che intona la canzone di John Lennon si è ampliato, questa settimana, con la presenza di Lorenzo Fragola, Noemi, Paolo Jannacci, Emma Muscat, Clizia Fornasier, Attilio Fontana e Federica Carta.

Al termine del coro sono andate in onda i momenti storici di Verissimo, partendo appunto da quella alla Nargi e al compagno Matri.

Proprio mentre l’intervista andava in onda, la showgirl ha postato sul suo profilo Instagram una storia, con una frase ad accompagnare una foto della coppia proprio nel salotto di Verissimo: “Che bello quello che abbiamo costruito in 10 anni“.

Un’intervista in cui la coppia ha raccontato la loro favola moderna, tra la felicità e l’orgoglio per il loro amore e la loro famiglia. Guardando il video della loro storia e le immagini delle loro bambine, Sofia e Beatrice, la Nargi non è riuscita a trattenere le lacrime:

È bello quello che abbiamo costruito fino ad oggi. Certo, sono stati dieci anni non solo di rose e fiori, ma anche di tante litigate, perché siamo stati distanti a lungo. La lontananza può dividere, ma anche unire.

Durante la chiacchierata, stuzzicato dalla padrona l’ex calciatore ha confessato: “Lei è una mamma super attenta. Le mie bimbe crescono in fretta e io sono sempre più geloso. Ho perso la testa per entrambe, sono un papà felice“. Ovviamente la Toffanin non si è lasciata sfuggire l’occasione di chiedere qualche informazione sul matrimonio: “Volevo farlo quest’anno, poi è arrivata Beatrice”, ha ammesso Alessandro Matri.

Quello che è certo è che le nozze sono in programma: “Non ho ancora fatto la proposta ma vogliamo consolidare la famiglia”. “Sarà una grande festa. Dopo 10 anni dev’essere una cosa enorme, che intima!”, ha scherzato l’ex velina, aggiungendo: “Che intimo poi vuol dire almeno 300 persone”.

La coppia ha raccontato della nascita del loro amore tra siparietti comici e aneddoti divertenti sull’inizio della loro relazione. La showgirl si è anche lasciata andare a qualche confessione sul carattere del compagno:

Alessandro è molto timido e non mi vuole mai abbracciare o baciare in pubblico. Mi ha portata a Formentera, che è piena di paparazzi, io non c’ero mai stata e non lo sapevo. Quando eravamo in spiaggia avevamo sempre i lettini lontani e non mi baciava mai. I pianti che mi sono fatta! Poi ho capito che era solo timido!

Verissimo – Le Storie è proseguito poi con le interviste a Patty Pravo, Bruno Barbieri, Ambra Angiolini, Sabrina Ferilli e Carlo Verdone, oltre che con l’indimenticabile siparietto tra Fiorello e Silvia Toffanin.

Come di consueto, tra un’intervista e l’altra si è lasciato spazio ai videomessaggi dei vip: sono intervenuti Leo Gassman, Katia Follesa e Angelo Pisani. Poi Elisabetta Canalis, che ha raccontato della sua vita a Los Angeles e Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che hanno parlato invece del loro momento magico: