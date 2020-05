Giorgia Palmas incinta di Filippo Magnini: la reazione di Pellegrini e Brumotti

editato in: da

Giorgia Palmas e Filippo Magnini aspettano il loro primo figlio e gli ex, Federica Pellegrini e Vittorio Brumotti, reagiscono su Instagram. L’ex velina di Striscia la Notizia e l’ex nuotatore diventeranno presto genitori e sono al settimo cielo. L’annuncio è arrivato su Instagram dove la Palmas ha postato una foto in cui accarezza il pancione insieme a Magnini e alla figlia Sofia, nata dall’unione con Davide Bombardini.

“E poi arriva un giorno che ti svegli, guardi il tuo compagno accanto e hai la sensazione che siete da sempre predestinati a stare insieme – ha scritto la showgirl -. Da quando è nata guardi tutti i giorni tua figlia e la vedi crescere meravigliosamente e ti emozioni nel riconoscere te in ogni sua sfumatura. È tutto così bello, e sei davvero felice. Poi arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te, scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova”.

“Ora è tutto bellissimo – ha aggiunto -. È il miracolo della Vita, la Potenza dell’Amore. Abbiamo iniziato ad aspettarti con il cuore colmo di gioia, la testa piena di sogni e ogni giorno che passa cresce l’emozione e la voglia di conoscerti. Siamo al settimo cielo. Io vi amo da morire, tanto tanto, non esiste al mondo felicità più grande”.

Una gravidanza voluta e desiderata moltissimo, così come le nozze, che erano state annunciate con una proposta di matrimonio romantica, raccontata su Instagram. Una love story, quella di Giorgia e Filippo, in cui nessuno, almeno all’inizio, aveva scommesso. Entrambi infatti arrivavano da storie lunghe e importanti. Magnini è stato legato per molto tempo a Federica Pellegrini, con cui sognava matrimonio e figli. La storia era finita a causa dei progetti di vita diversi e oggi, mentre la Pellegrini è tornata in vasca ad allenarsi, Filippo è pronto a diventare papà.

La nuotatrice non ha commentato la notizia e su Instagram ha postato un foto del suo amatissimo cagnolino. Nonostante alcune domande dei follower, Federica ha preferito non parlare dell’ex o fargli gli auguri. Secondo alcune indiscrezioni la sportiva sarebbe legata a Matteo Giunta, suo allenatore e cugino di Magnini.

Anche Vittorio Brumotti ha scelto la via del silenzio. Dopo una lunga relazione con la Palmas, ha ritrovato il sorriso con l’ereditiera Annachiara Zoppas. Ed è proprio a lei che l’inviato di Striscia la Notizia ha dedicato le ultime Stories di Instagram, rifiutandosi di commentare la gravidanza di Giorgia.