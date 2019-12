Verissimo, Silvia Toffanin svela i retroscena dell’intervista con Fiorello

editato in: da

Verissimo torna per un nuovo appuntamento del sabato pomeriggio, come ormai di consueto da tantissimi anni. E ancora una volta ci regala splendide emozioni, tra lacrime che scorrono copiose e sorrisi impossibili da trattenere. Silvia Toffanin, sempre bellissima ed elegante, è la perfetta padrona di casa e accoglie i suoi ospiti con grande calore.

Nel corso della puntata odierna, la conduttrice ha avuto modo di portare sul piccolo schermo alcuni dei personaggi più in voga del momento, per donare al suo pubblico tante grandi sorprese. Come ad esempio la prima intervista di coppia per Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, che per questa importante occasione hanno scelto proprio il salottino di Verissimo. O ancora, l’anteprima esclusiva su uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip 4, il cantante Pago: reduce dalla difficile esperienza a Temptation Island Vip, dove ha visto infrangersi il suo sogno d’amore con Serena Enardu, vuole cercare un riscatto all’interno del reality show.

Ma uno dei momenti più divertenti è stato quello che ha visto come protagonista Fiorello. Lo showman ci ha regalato qualche risata, grazie ad un siparietto comico dei suoi. Un’anteprima della splendida coppia formata da Fiorello e Silvia Toffanin l’avevamo già avuta qualche giorno fa, quando la conduttrice è stata ospite di Viva RaiPlay!, lo show in streaming del comico siciliano. In quell’occasione, la Toffanin si era prestata ad un piccolo spettacolo tutto da ridere, lasciandosi intervistare da Fiorello. Oggi Silvia ci ha permesso di rivivere quel simpaticissimo istante, rimandando in onda l’intero filmato.

E non solo: abbiamo infatti scoperto quello che è accaduto dietro le quinte dell’intervista, con un divertente video che ha mostrato l’arrivo della Toffanin negli studi dove si registra lo show Rai. Fiorello l’ha condotta nel suo santuario, dove trascorre le sue ore lavorative. Poco più di uno stanzino, che racchiude un letto per riposare un po’, una piccola cucinetta per preparare i pasti e naturalmente tutto ciò che serve al mattatore per stimolare la sua fantasia. Il retroscena dell’incontro tra Silvia Toffanin e Fiorello è stata una sorpresa molto gradita dal pubblico. Un crossover al quale avevamo assistito solo dal punto di vista della Rai, e che oggi abbiamo scoperto anche dall’altro versante, dalla concorrente Mediaset.