Chiara Pompei dalla clinica rassicura i fan e aggiunge: “Dovevo dar ragione a Tina Cipollari”

Fonte: IPA Tina Cipollari

Chiara Pompei, influencer e volto noto al pubblico televisivo grazie a Uomini e Donne, ha vissuto una terribile vicenda personale negli ultimi giorni. La giovane avrebbe tentato il suicidio accoltellandosi durante una crisi emotiva, ma è stata salvata in extremis. Ora si trova ricoverata in una clinica psichiatrica e ha voluto rassicurare i fan: attraverso alcune storie Instagram, l’ex tronista ha spiegato di stare meglio e ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto.

Chiara Pompei ricoverata in clinica psichiatrica dopo il tentato suicidio

Dopo il gesto estremo, Chiara Pimpei, famosa per aver avuto il trono più corto di sempre, è stata trasportata d’urgenza in ospedale e sottoposta a un intervento che le ha salvato la vita. Ha perso molto sangue a causa delle ferite auto-inferte, arrivando a un passo dalla tragedia.

Fortunatamente le sue condizioni sono ora stabili: in clinica i medici hanno verificato che non ci sono danni permanenti e che fisicamente sta recuperando. Lei stessa, parlando dal reparto di psichiatria, ha assicurato: “Sto bene… aspetto che la ferita guarisca”, aggiungendo che non ripeterà mai più un simile gesto. A starle accanto in questo momento difficile c’è la famiglia, il cui affetto si unisce a quello dei tanti fan preoccupati.

Le parole di Chiara Pompei sui social: “Sto già meglio”

Fin dal ricovero, l’ex tronista ha ricevuto un’enorme ondata di affetto da parte dei fan e di chi la segue sui social. Nelle sue storie, Chiara si è mostrata commossa e grata, sottolineando quanto i messaggi di solidarietà l’abbiano aiutata a reagire. “Li ho letti tutti, mi avete riempito il cuore e mi avete curata. Già sto molto meglio”, ha confessato ai follower.

Chiara ha promesso ai suoi sostenitori che farà tesoro di questa seconda possibilità e tornerà più forte di prima.

Chi è Riccardo, l’ex fidanzato al centro della crisi di Chiara Pompei

La causa scatenante del dramma di Chiara è stata la delusione d’amore legata all’ex fidanzato Riccardo Sparacciari, il corteggiatore per cui aveva abbandonato il trono di U&D. La ragazza ha rivelato di aver sofferto per bugie e tradimenti, culminati in una voce infamante sul suo conto. In un messaggio anonimo mostrato a Riccardo, qualcuno l’accusava falsamente di prostituirsi nei locali, accusa che l’ha profondamente ferita, facendola sentire tradita e non creduta dall’uomo per cui aveva messo tutto in gioco.

Invece di difenderla e confortarla, Riccardo avrebbe dato peso a quelle menzogne, lasciandola completamente sola. Lunedì scorso, dopo un litigio, la situazione è precipitata: Chiara ha compiuto il gesto estremo sotto gli occhi del fidanzato. Lui l’ha caricata in auto e portata di corsa al pronto soccorso, probabilmente salvandole la vita contro la sua volontà. Ora i medici hanno impedito a Riccardo di farle visita durante la degenza, e lui stesso ha ammesso che è meglio così affinché lei possa ristabilirsi lontano da ulteriori turbamenti.

Chiara Pompei sorprende i fan: “Dovevo dar ragione a Tina Cipollari”

Tra le dichiarazioni di Chiara Pompei dal letto di clinica ce n’è una che ha fatto rapidamente il giro del web. Parlando della sua storia, l’ex tronista ha riconosciuto che Tina Cipollari ci aveva visto giusto sulla sua relazione. Già durante il programma Tina si era detta contraria alla decisione di Chiara di lasciare la trasmissione per Riccardo. Oggi, a mesi di distanza, Chiara ha ammesso con sincerità: “Dovevo dar ragione a Tina”.