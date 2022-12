Chiara Nasti e Zaccagni come Totti e Ilary: svelati i primi dettagli delle nozze

Fonte: IPA Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, i primi dettagli delle nozze

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni stanno vivendo un momento d’oro. Da poco hanno accolto in famiglia il loro primogenito Thiago e, dopo una romanticissima proposta di matrimonio, sono finalmente pronti a pronunciare il fatidico Sì. A svelare i primi dettagli delle nozze è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, confermando (almeno in teoria) i sospetti di alcuni follower: l’influencer e il calciatore della Lazio avrebbero scelto una location cara agli ormai ex coniugi Ilary Blasi e Francesco Totti.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, la data delle nozze

Chi segue la giovane coppia certamente ricorderà la splendida e romanticissima proposta di nozze che Mattia Zaccagni aveva architettato per la sua bella fidanzata: una cena a lume di candela in una location da sogno, poi lui che si inginocchia e la domanda che Chiara non vedeva l’ora di sentirgli pronunciare. Neanche a dirlo, è stato un Sì in piena regola in un momento di grande emozione e commozione suggellato da abbracci e baci di vero amore, oltre che dalla presenza del piccolo Thiago, ancora nel pancione della mamma.

L’influencer era stata, però, piuttosto chiara a proposito di un dettaglio non da poco: matrimonio fastoso sì, ma solo dopo aver portato a termine la gravidanza. E così sarà, stando a quanto riportato dal settimanale Chi (ma ancora non confermato dai diretti interessati): le nozze saranno celebrate il 20 giugno 2023 a Roma. C’è ancora tempo, dunque, per assistere a un matrimonio che senza dubbio sarà molto social, com’è nello stile della splendida Chiara, attualmente impegnata a dispensare storie e post sul piccolo Thiago, la grande gioia della sua vita.

Matrimonio Nasti-Zaccagni, 200 invitati in una location super lusso

Sempre dalle colonne di Chi sono giunti ulteriori dettagli in merito alle attesissime nozze tra l’influencer e il calciatore della Lazio. Non è un segreto che Chiara Nasti sognasse un matrimonio in grande stile e, non a caso, pare che la location scelta per l’evento sia una delle più gettonate della Capitale.

Si tratta di Villa Miani, un antico e prestigioso edificio iscritto al Registro Italiano delle Dimore Storiche di Eccellenza e costruito alla fine dell’Ottocento sulla sommità di Monte Mario, a pochi passi da Piazza San Pietro. Un grande parco, una vista panoramica mozzafiato su Roma e immensi saloni decorati con affreschi e marmi pregiati. Insomma, chiamarla location da sogno è perfino riduttivo.

Non si conosce ancora l’identità degli invitati, ma si parla di circa 200 persone tra parenti, amici e colleghi. Prevediamo una pioggia di post e selfie su Instagram!

Chiara Nasti e Zaccagni sposi come Totti e Ilary Blasi

C’è un altro dettaglio che sta già facendo chiacchierare i fan della coppia: Chiara Nasti e il suo Mattia Zaccagni con molta probabilità celebreranno il rito religioso nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Ovvero la medesima (e splendida) location che ha fatto da sfondo alle magiche nozze tra Ilary Blasi e Francesco Totti quasi vent’anni or sono. Un’eternità se pensiamo ai recenti sviluppi dopo l’annuncio della separazione e l’avvio delle pratiche di divorzio.

Confermata, dunque, l’ipotesi dei follower della Nasti che appena un paio di settimane fa si erano insospettiti quando l’influencer aveva condiviso qualche scorcio della chiesa romana. Non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale della coppia, che siamo certi non tarderà ad arrivare.