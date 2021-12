Chiara Ferragni, la tutina di pizzo è un must have per le feste natalizie

Chiara Ferragni, l’abito in tulle trasparente è una favola

Che Chiara Ferragni abbia sempre amato osare su Instagram non è di certo una novità. L’influencer cremonese è fiera e orgogliosa della sua immagine, tanto da aver aperto la sua cabina armadio ai follower che la seguono con grande interesse. Ed è qui che ha mostrato una tutina di pizzo che definire audace sarebbe riduttivo, ma che le calza a pennello.

La tutina di pizzo da non perdere

Un dono diverso e anche una mise decisamente particolare, quella che Chiara Ferragni ha voluto sfoggiare sui suoi canali social e che ha utilizzato anche per dirsi libera di postare quello che ritiene più opportuno. Da tempo, infatti, ha iniziato una battaglia contro gli haters che ha portato avanti in difesa di tutte le donne e di quel diritto di mostrarsi belle e sensuali, senza attirare commenti che non si addicono a uno spazio social.

Le trasparenze ci sono, certo, ma l’influencer ha comunque saputo indossare questo capo con l’eleganza che la contraddistingue, anche sfidando – a modo suo – coloro che non gradiscono che una donna, nonché madre, si mostri in vesti giudicate inadeguate per uno spazio social.

Quale momento migliore, quindi, per sfoggiare una tuta lunga in pizzo? Il Natale è un momento magico ma è anche il periodo dell’anno in cui si deve tracciare un bilancio e tentare qualcosa di più. Anche attraverso una coccola speciale che non ci concediamo per dare retta alla frenesia di ogni giorno.

Chiara Ferragni, la forza di dire basta

Sebbene la sua vita non sia di certo assimilabile a quella di tutte noi, Chiara Ferragni è comunque un esempio di libertà che può essere letto come un monito per tutte. Libera di osare, di indossare un capo diverso e accattivante per le feste natalizie. Libera di parlare senza timori della terapia di coppia che ha affrontato con suo marito Fedez. Perché, sì, non ci si deve vergognare a chiedere aiuto.

Una carriera in continua ascesa, la sua, coadiuvata dal talento visionario che l’ha contraddistinta fin dall’inizio. Da quando è diventata madre, poi, si è aperta in un modo completamente diverso e che l’ha avvicinata ai suoi seguaci. Gli aggiornamenti sono sempre costanti ma in una dimensione più intima e amichevole, che l’ha resa più “umana”.