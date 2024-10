Chiara Ferragni premiata come “donna dell’anno” in Spagna: il look di pailettes sul red carpet

Fonte: IPA Chiara Ferragni

La rinascita di Chiara Ferragni inizia dalla Spagna. Mentre in Italia l’influencer è indagata per truffa per il caso pandoro, nella Penisola Iberica ha invece ricevuto un importante riconoscimento come “donna dell’anno”. E per l’occasione, ha sfilato sul red carpet con un look da grandi occasioni.

Chiara Ferragni e il riconoscimento in Spagna

Torna a splendere il sole nella vita di Chiara Ferragni. Oltre all’amore con Giovanni Tronchetta Provera, l’influencer ha messo a segno anche un nuovo successo in campo professionale. L’imprenditrice è infatti volata a Madrid per ricevere un importante riconoscimento dalla rivista Vanitatis, che l’ha inserita tra le “Donne dell’anno” per la sua “carriera di oltre 15 anni come pioniere nel settore della moda e nel settore digitale”.

Fonte: IPA

Visibilmente emozionata, Chiara ha accettato il premio e ringraziato quanti continuano a credere in lei: “È un grande onore essere qui. Amo la Spagna. Sento che è il mio secondo paese, la mia seconda casa. Vengo a Madrid praticamente ogni mese. E sento che spagnoli e italiani sono così simili. Mi sento davvero come se fossi qui con la mia famiglia” ha spiegato nel suo discorso. “Ho iniziato questo viagio 15 anni fa solo con la mia macchina fotografica perché volevo mostrarmi al mondo. Non avevo idea che potesse diventare il mio lavoro e avrei potuto ottenere così tanto nella mia vita. Nemmeno nei miei sogni più irrealizzaibili. Quindi vorrei solo dire che tutti abbiamo bisogno di seguire i nostri sogni e non è sempre facile” ha quindi concluso la Ferragni.

Il look di Chiara Ferragni a Madrid

In occasione dell’evento madrileno, Chiara Ferragni ha scelto di affidarsi alle creazioni dello stilista iberico Palomo Spain: sul red carpet, l’influencer ha sfilato con un ensemble nero composto da due pezzi, jumpsuit corta e prezioso scialle monospalla in pailettes. Un modello elegante e sofisticato, che ha valorizzato la figura slanciata dell’imprenditrice cremonese.

Fonte: IPA

Gli accessori? Un paio di décolleté con doppio cinturino, e orecchini pendenti ad illuminare il viso. La Ferragni ha quindi scelto di raccogliere la bionda chioma in un sofisticato raccolto con ciuffo, puntando su un make-up vivace nelle tonalità del rosa e del pesca. Un vero e proprio rilancio per Chiara che, dal red carpet spagnolo, sembra pronta a ricominciare dopo il brutto periodo vissuto sia da un punto di vista sentimentale, che, soprattutto, finanziario e professionale.

La nuova vita in Spagna dell’influencer

Non è un caso che per Chiara Ferragni sia arrivato un riconosimento dalla Spagna: lo scorso mese, infatti, l’influencer era stata a Madrid per lanciare la sua nuova linea di prodotti per capelli The Blonde Salad in collaborazione con il marchio Goa Cosmaetics. Intervistata dalla stampa locale, l’imprenditrice aveva anche accennato al brutto momento vissuto in Italia: “Credo che tutti sappiano che questi nove mesi non sono stati i più facili della mia vita. Sono in un nuovo capitolo della mia vita, mi sto ricostruendo come persona” aveva assicurato.

In particolare, Chiara aveva spiegato di essere attenta nello scegliere i suoi partner commerciali: “Penso di essere diversa e di essere cambiata in molti modi: se prima ero già molto attenta nella scelta dei brand con cui avrei lavorato, ora lo sono ancora di più”.