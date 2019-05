Chiara Ferragni nude look, la foto del lato B fa impazzire i fan

editato in: da

Chiara Ferragni: Fedez, look e foto social

Chiara Ferragni stupisce ancora dopo la foto del topless con la pelliccia che ha ricevuto una pioggia di critiche. La blogger più famosa al mondo ha stupito tutti con un altro scatto conturbante. Sul suo profilo Instagram, la fondatrice di The Blonde Salad ha pubblicato un’immagine che la ritrae con un abito trasparente che lascia poco all’immaginazione.

Chiara guarda da una terrazza le luci di New York e offre all’obiettivo il lato B, rivelando che non indossa la lingerie. Il vestito non lo permette. A commento del selfie una semplice didascalia: “Big Apple here I come”.

La foto ha mandato in visibilio i fan della Ferragni e ha ottenuto in breve tempo oltre 180mila like. Comunque, non è la prima volta che la fashion blogger sfoggia il nude look. Già qualche tempo fa, sempre nella Grande Mela aveva attirato l’attenzione su di sé grazie a un outfit malizioso.

Tra i vari impegni negli Stati Uniti, Chiara incontrerà gli studenti della Harvard Business School per parlare del successo di The Blonde Salad, il blog che ha fondato nel 2009 col sostegno dell’allora fidanzato Riccardo Pozzoli. Oggi è una realtà che conta oltre 20 dipendenti.

Intanto, stando a indiscrezioni di Dagospia la storia con Fedez va a gonfie vele e presto potrebbero esserci le nozze.