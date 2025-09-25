La Milano Fashion Week 2025 di Chiara Ferragni è cominciata. Dopo il front row di Missoni, l'Influencer ha preso parte ai Black Carpet Awards confermando una delle tendenze più forti dell'autunno: lo slip dress

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Chiara Ferragni

La Milano Fashion Week 2025, come tutte quelle che l’hanno preceduta, non prevede esclusivamente le tante sfilate pronte a svelare gli ultimi progetti delle maison più celebri al mondo, ma anche prestigiosi eventi ad alto tasso di glamour: i Black Carpet Awards sono proprio uno di questi. Alla loro terza edizione, questi vogliono premiare l’eccellenza, la diversità e l’inclusività dei brand, onorando i successi di quelle voci inascoltate della società. Ad ospitare la cerimonia questa volta è stato il Teatro Manzoni, straripante di ben settecento presone provenienti da vari contesti sociali: a catturare l’attenzione è stata Chiara Ferragni che, recentemente tornata sulla “piazza fashion”, è nota per sostenere diverse personalità emergenti del settore. Vediamo come ha scelto di personificare il proprio concetto di moda e inclusione.

Chiara Ferragni, la tenuta ultra sensuale ai Black Carpet Awards: tutto sullo slip dress dorato per la Milano Fashion Week 2025

Chiara Ferragni sembra essere tornata nella sua forma migliore: ci troviamo di fronte ad una rinascita a tutti gli effetti, un ritorno alle origini, ottenuta con sofferenza e fatica dopo lo scandalo con la Balocco ed il difficile divorzio da Fedez.

Così, dopo essere tornata in copertina, eccola prendere nuovamente parte alle sfilate ed agli eventi mondani più chiacchierati. La sua Milano Fashion Week 2025 ad esempio ha avuto inizio nel migliore dei modi, prima con lo show di Missoni, occupandone il front row e, verso sera, con i Black Carpet Awards, dove ha letteralmente brillato.

Lo sappiamo: da tempo la Regina delle Influencer è impegnatissima nel sostenere artisti emergenti del settore moda, ed è proprio per l’impegno ed il ruolo di rilievo che riveste in questo contesto che la sua presenza all’edizione di quest’anno era dovuta. E, per rendere onore alla cerimonia ed al suo nobile significato, l’imprenditrice digitale ha dato il meglio di sé — e della propria immensa cabina armadio — sfoggiando un look in perfetto equilibrio tra classe e sensualità.

IPA

Il protagonista? Un lungo slip dress di seta dorata firmato Torlowei, strepitosa stilista nigeriana, che altro non ha fatto che suggellare la posizione della tendenza lingerie all’interno della scena moda dell’autunno 2025: sulla vetta.

Si trattava di un sinuoso modello che si adagiava con grazia sulle forme, dalla silhouette a sirena, contraddistinto da generosi inserti in pizzo sia in prossimità dello scollo all’americana che della schiena. Chiudevano il sontuoso outfit dei tacchi vertiginosi e dei gioielli luminosissimi di Damiani, che abbagliavano facendo capolino dal raccolto messy.

Chiara Ferragni rilancia il suo brand con una “Rivoluzione Romantica”

Oltre a sostenere l’operato degli altri talentuosi designer, Chiara Ferragni sta anche provando a rilanciare il suo omonimo brand: per farlo ha scelto di puntare su di una collaborazione, tanto inattesa quanto significativa, con Rivoluzione Romantica, il celebre duo di DJ italiani che fonde musica, moda, inventiva e sentimenti.

La capsule collection frutto di questo featuring è una sorta di inno a tutti gli inguaribili romantici ed ai “sottoni di professione” che, malgrado i drammi, continuano ancora a credere nell’amore. Con grande autoironia, l’influencer ha dunque trasformato la vulnerabilità in un manifesto dedicando t-shirt, felpe e accessori al cosiddetto Club degli Illusi. Una vittoria facile, insomma, visto che la suddetta categoria comprende la maggior parte di noi.