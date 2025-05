Chiara Ferragni agli Internazionali senza Tronchetti Provera. E c’è anche Achille Lauro

Fonte: IPA Chiara Ferragni

“Tifosa numero uno”, così Chiara Ferragni si è definita, presente al Foro Italico a Roma per gli Internazionali 2025, dove è stata inquadrata anche dalle telecamere di Rai1. Al suo fianco, un “misterioso” accompagnatore, ma non lui: l’uomo che è stato al suo fianco negli ultimi mesi, ovvero Giovanni Tronchetti Provera. Con cui la storia, secondo i beninformati, sarebbe ormai finita. E agli Internazionali c’era anche lui, invece: Achille Lauro. Ma procediamo per punti.

Chiara Ferragni agli Internazionali di Tennis 2025 senza Giovanni Tronchetti Provera

Non è una novità: Chiara Ferragni è un’appassionata di tennis. Ed ecco che non poteva di certo perdersi la semifinale tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti. Ha documentato tutto su Instagram, definendosi proprio “tifosa numero uno”. Ma il misterioso accompagnatore al suo fianco non è di certo anonimo o uno sconosciuto, tutt’altro: è il suo grande amico Angelo Tropea, che conosce da anni e che è stato al suo fianco fin dagli inizi di The Blonde Salad.

E i giornali si interrogano: dov’è Giovanni Tronchetti Provera? Sì, perché tra gli spalti del Foro Italico, proprio durante la semifinale del Masters 1000 tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, l’imprenditrice digitale era con Tropea, e non con colui che sembra ormai il suo “ex”. E pensare che a completare il quadro c’era pure Achille Lauro, special guest degli Internazionali, che si è esibito prima del match tra Sinner e Paul. Match che è durato per diverso tempo, facendo slittare la diretta di Sognando… Ballando con le Stelle quasi alle 23.

Cosa è successo tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Alla partita di Musetti venerdì 16 maggio sono stati presenti diversi ospiti vip, e non solo Chiara Ferragni, ma anche Massimiliano Allegri, il conduttore Paolo Bonolis, il difensore della Lazio Alessio Romagnoli. Ma perché al fianco della Ferragni non c’era Tronchetti Provera? A dire il vero, sarebbe stato improbabile ugualmente: la (ormai ex?) coppia non si è mostrata molto in giro, e hanno cercato di mantenere il massimo riserbo sulla loro relazione. Ma il punto sarebbe un altro: la presunta rottura di cui si è parlato negli ultimi giorni.

Sarebbe infatti finita tra loro: “Io non voglio più parlare assolutamente di questa relazione”, così Chiara avrebbe tagliato corto sulla sua vita sentimentale. Non aspettiamoci, però, di conoscere l’epilogo della storia, né maggiori dettagli: secondo Mow, infatti, questa è “la fine di una storia che non vorrebbe neanche commentata nel racconto pubblico”. Del resto, proprio la Ferragni è stata spesso al centro della cronaca nell’ultimo anno, dopo quanto avvenuto a seguito del Pandoro Gate: la separazione da Fedez, le rivelazioni di Fabrizio Corona, il presunto flirt con Achille Lauro (presente agli Internazionali), e poi la volontà di ripartire, di ricominciare da zero, assumendo il controllo della sua società. Al suo fianco, ma questo sempre, la famiglia e gli amici più stretti, la mamma Marina che non l’ha mai lasciata da sola, anche quando non voleva più rialzarsi dal letto. E ora è tempo di tracciare una nuova linea. In onore dell’insalata bionda che l’ha resa tanto famosa.