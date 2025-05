Chiara Ferragni in abito a corsetto e smeraldi vintage, una visione made in Italy

Fonte: IPA Chiara Ferragni con l'abito firmato Salvatore Burgio

Elegante e sensuale, Chiara Ferragni ha partecipato alla cena per celebrare i vincitori della Camera Moda Fashion Trust Grant 2025 e no, non è passata inosservata. Per l’occasione, l’imprenditrice digitale ha indossato una creazione made in Italy, con gioielli vintage. Una vera visione nel suo abito a corsetto, impreziosito da smeraldi. Semplicemente impeccabile.

L’abito a corsetto di Salvatore Burgio

Dopo un periodo lontano dai riflettori, Chiara Ferragni è ormai tornata a pieno ritmo nel mondo della moda, suo primo grande amore. E l’unico, al momento, a giudicare dalle ultime indiscrezioni sulla fine della love story con Tronchetti Provera.

A Milano, la Ferragni ha dimostrato ancora una volta di non aver perso il suo innato “smalto”. La sua partecipazione all’esclusiva cena di gala organizzata da Camera Moda Fashion Trust a Villa Necchi Campiglio ha rappresentato non solo un’occasione per riaffermare il suo ruolo nel fashion system, ma anche come paladina dei talenti emergenti made in Italy.

La Ferragni è membro del Comitato Consultivo di Camera Moda Fashion Trust e, non ha caso, ha scelto di indossare un abito che è una vera e propria dichiarazione d’intenti: si tratta di una creazione del giovane stilista Salvatore Burgio.

L’abito, in un raffinato color fango, l’ha trasformata in una eterea dea, capace di unire glamour e sensualità. Il modello è realizzato in delicata seta ed è caratterizzato da una gonna asimmetrica con un audace maxi spacco laterale. Il pezzo forte, però, è il bustier drappeggiato, arricchito da nastri che si allacciano dietro al collo e stringhe in stile corsetto sulla schiena, conferendo un tocco di eleganza in più.

Quello di Burgio è un nome che sta rapidamente emergendo nel panorama della moda italiana e la scelta di Chiara Ferragni non è altro che l’ennesima conferma. Solo pochi mesi prima, Elodie aveva sfoggiato un’altra creazione dello stilista napoletano in occasione della première romana del film Mufasa, incantando i presenti con un look in stile safari: un tubino midi in pelle color sabbia, abbinato a un coprispalle di pelliccia e gioielli di Tiffany & Co.

Smeraldi vintage e beauty look perfetto

A rendere ancora più sofisticato e prezioso il look di Chiara Ferragni sono stati gli accessori. L’influencer ha abbinato all’abito un paio di sandali metallici con tacchi a spillo vertiginosi, perfetti per slanciare ulteriormente la figura. Ma il tocco di classe è stato dato dalla parure firmata Gioielleria Pennisi, nome che evoca tradizione e fascino vintage: i maxi orecchini pendenti in diamanti e smeraldi con anello coordinato hanno aggiunto la giusta luce all’insieme.

Dulcis in fundo, il beauty look! Per l’occasione la Ferragni ha optato per un’eleganza pulita e sofisticata, raccogliendo i capelli in uno chignon che ne mette in risalto i lineamenti del viso, proprio come il make-up dai toni naturali. Pose da diva e un grande sorriso stampato sulle labbra, hanno fatto il resto.

Un perfetto equilibrio tra glamour, sensualità e made in Italy, pronto a ispirare le serate di inizio estate.