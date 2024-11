Intimo e maglieria Made in Italy sostenibili e raffinati

Fonte: Bllice Bllice prodotti moda sostenibile italiana

Nel cuore del Friuli-Venezia Giulia, ad Azzano Decimo, un nuovo brand sta conquistando il pubblico con la sua offerta di abbigliamento che comprende maglieria e intimo per donne e uomini. Si tratta di Bllice, un marchio giovane che unisce tradizione e innovazione, con una forte attenzione alla sostenibilità e alla qualità dei materiali utilizzati. Lanciato ufficialmente nel 2023, Bllice ha radici profonde nella tradizione tessile italiana, con una missione molto chiara: offrire capi di alta qualità, interamente Made in Italy e a prezzi accessibili. Qual è il significato di Bllice? Il nome Bllice è una stilizzazione della parola friulana “bielece”, che significa bellezza. Questo concetto di bellezza non si limita solo all’estetica dei capi, ma abbraccia anche i valori etici e ambientali che il brand porta avanti. Ogni prodotto Bllice, infatti, è pensato per rispecchiare eleganza, con modelli semplici e versatili, adatti sia a contesti casual che a situazioni più formali. Il marchio si distingue per una filosofia che punta alla realizzazione di capi in grado di durare nel tempo, non solo per la qualità dei materiali, ma anche per uno stile atemporale.

Prodotti sostenibili e raffinati

Lontano dalle mode effimere, Bllice propone un abbigliamento che può accompagnare le donne (e gli uomini) in tantissimi momenti della loro vita, puntando su versatilità e raffinatezza. Bllice, pur rivolgendosi principalmente a un pubblico femminile, negli ultimi mesi ha ampliato la sua proposta di abbigliamento anche all’uomo. L’azienda è consapevole dell’importanza di intercettare i bisogni di una clientela eterogenea, che cerca capi comodi, pratici e, allo stesso tempo, raffinati. Questo approccio flessibile è evidente sia nella gamma dei prodotti, che nella comunicazione del marchio. Le collezioni Bllice offrono una vasta scelta di maglieria intima ed esternabile: capi in lana, cotone e seta, e non solo, che rispondono alle esigenze di comfort e stile di un pubblico variegato.

Tra i best seller di Bllice troviamo:

Maglieria e abiti eleganti

Maglieria esternabile impreziosita da lavorazioni particolari

Sottogiacca per completare con stile i look casual

Intimo in lana, cotone, seta, modal e filo di Scozia

Uno dei punti di forza di Bllice è l’utilizzo di fibre naturali, selezionate con grande attenzione per la loro qualità e provenienza. Cotone, lana, seta e lino sono i materiali principali utilizzati per la realizzazione dei capi, tutti lavorati esclusivamente da produttori locali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Questo garantisce non solo il mantenimento di un elevato standard qualitativo, ma anche il rispetto delle tradizioni artigianali locali. In un mercato sempre più attento ai temi ambientali, Bllice si distingue per il suo impegno nella sostenibilità come valore fondamentale. Il brand, infatti, adotta un approccio responsabile nella produzione, utilizzando materiali che rispettano l’ambiente e promuovendo una filiera corta. Le fibre utilizzate sono quasi tutte di origine naturale e vengono lavorate da aziende locali, riducendo così l’impatto ambientale e supportando l’economia del territorio. Inoltre, Bllice si pone come obiettivo quello di creare capi duraturi, sia in termini di qualità che di design. Questa filosofia contribuisce a ridurre la necessità di un consumo rapido e massiccio, promuovendo uno stile di vita più sostenibile, in linea con i valori di un pubblico sempre più sensibile a queste tematiche. Oltre alla vendita online attraverso il sito ufficiale, Bllice ha inaugurato nel giugno del 2024 il suo primo punto vendita fisico ad Azzano Decimo (PN). Questo negozio rappresenta un’occasione unica per i clienti di toccare con mano i prodotti e di apprezzarne la qualità dei tessuti. Grazie a un personale altamente qualificato e attento, il punto vendita di Azzano Decimo offre un servizio su misura, pensato per accompagnare ogni cliente nella scelta dei capi più adatti alle proprie esigenze, con un occhio di riguardo per il comfort e lo stile personale. Bllice è più di un semplice brand di abbigliamento: è un’azienda che crede nei valori della qualità, della sostenibilità e della tradizione. Con la sua produzione 100% Made in Italy e l’utilizzo di materiali naturali e sostenibili, Bllice vuole offrire ai suoi clienti capi che non solo esaltano la loro bellezza, ma che rispettano anche il pianeta. Ogni collezione Bllice è pensata per dare espressione alla personalità e allo stile dei clienti, puntando su modelli che coniugano eleganza e comfort. Il futuro del brand è ambizioso, con l’obiettivo di ampliare la gamma di prodotti per uomo e di raggiungere un pubblico sempre più vasto, mantenendo saldi i suoi valori fondanti: bellezza, sostenibilità e alta qualità.