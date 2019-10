“Non cercatemi, devo restare in incognito”: vip in fuga da Instagram

editato in: da

Da diversi giorni su molti profili Instagram dei vip era comparsa una schermata nera e un messaggio “sibillino”: “Non cercatemi, devo restare in incognito”. Da Francesco Totti a Fedez, da Claudio Santamaria a Francesca Barra fino a Costantino della Gherardesca, lo strano post aveva incuriosito un po’ tutti.

Il mistero è presto svelato: si tratta di un nuovo reality, targato Amazon Prime Video e in arrivo a breve: Celebrity Hunted Italia. Format nato in Inghilterra che sbarcherà sul servizio di streaming on demand di Amazon a partire dai primi mesi del 2020. E, come da messaggio dei concorrenti, le registrazioni del programma sono già in corso a Londra.

Il reality, come suggerisce il nome, è una gara alla sopravvivenza: i concorrenti, ovvero i fuggitivi, dovranno scappare per due settimane da una squadra di hunters, cacciatori, composta da ex poliziotti, ex militari delle forze speciali ed esperti di informatica, che mirano ad arrestarli.

I vip in fuga avranno a disposizione un kit di sopravvivenza, una carta di debito contenente pochi euro e la possibilità di chiedere aiuto ad amici e sconosciuti per evitare la cattura. I cacciatori, invece, avranno la possibilità di visionare le telecamere di sorveglianza, ascoltare le registrazioni telefoniche e, addirittura, di utilizzare i social media per offrire una ricompensa in denaro a chi gli fornisca informazioni sulla posizione dei vari concorrenti.

Il gioco si svolge a coppie e da indiscrezioni sembra che tra queste ci saranno: Fedez e l’amico youtuber Luis Sal, Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra, gli attori Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo. Totti e…lo scopriremo solo vedendolo!