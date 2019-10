Fedez scomparso da Instagram, Chiara Ferragni svela il mistero

editato in: da

Che fine ha fatto Fedez? Se lo chiedono da giorni i fan dopo che il rapper è scomparso da Instagram. A svelare il mistero però è stata Chiara Ferragni.

Il rapper e la moglie sono molto attivi sui social e documentano ogni momento della loro giornata. Dalle vacanze ai pranzi, passando per il relax sul divano, Fedez e la Ferragni condividono con i loro follower video e foto private. Negli ultimi giorni però il cantane sembrava scomparso da Instagram e nessuno ne conosceva il motivo, almeno fino ad oggi quando Chiara ha deciso di rivelare cosa è accaduto.

La fashion blogger ha postato su Instagram uno scatto che la ritrae mentre abbraccia il marito. “Mi manca il mio sexy Fedez – ha scritto Chiara -. È stato via una settimana per lavoro e probabilmente mancherà ancora un’altra settimana”.

Non è chiaro quali siano i motivi di lavoro che stanno tenendo Fedez lontano da casa, anche se molti sono convinti che il rapper sia già al lavoro per realizzare il suo nuovo disco. L’unica certezza è che il prossimo 15 ottobre l’artista sarà con la sua famiglia. In quella data infatti festeggerà il suo 30esimo compleanno. Una ricorrenza importante che Chiara sta organizzando nei minimi dettagli.

La Ferragni quest’anno ha intenzione di sorprendere il marito. Dopo il discusso party all’interno di un supermercato, è pronta a stupire ancora una volta tutti. Nelle Stories di Instagram ha svelato che starebbe preparando gli ultimi dettagli di un viaggio in Oman per il marito e gli amici.

L’influencer non smette di sorridere e sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita. L’amore con Fedez procede a gonfie vele, mentre il piccolo Leone sta crescendo ogni giorno di più, tanto che Chiara ha confessato di sognare il secondo figlio per allargare la famiglia e regalargli un fratellino o una sorellina.

La carriera della fashion blogger intanto è sempre più in ascesa. Nonostante i pareri contrastanti e i critici, Chiara Ferragni – Unposted, il documentario che racconta la sua vita, è un successo. Il film ha sbancato al botteghino battendo tutti e ha raggiunto risultati da record.