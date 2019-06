Caterina Balivo, Milly Carlucci ricorda Fabrizio Frizzi a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo a Vieni da me: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Milly Carlucci.

La presentatrice napoletana accoglie in studio la collega con un abito bianco mozzafiato, decorato da cristalli, che abbina a delle décolletée glitterate.

Terminata l’esperienza di Ballando con le Stelle, la Carlucci è pronta a tornare su Rai5 con un talent per direttori d’orchestra, Il sogno del podio. Dalla Balivo invece ha emozionato il pubblico ricordando Fabrizio Frizzi, scomparso a soli 60 anni il 26 marzo 2018. Proprio nei giorni scorsi la moglie del conduttore, Carlotta Mantovan, ha rivelato come è riuscita a rimettere insieme i cocci della sua vita dopo il lutto.

La Carlucci ha raccontato un retroscena commovente di Frizzi, proprio poco prima della sua scomparsa:

Lui si fidò di me e accettò di partecipare alla prima edizione di Ballando con le stelle. Mi fece un regalo enorme. Fu magico perché spiegò con la sua presenza che cosa significa questo programma. Fabrizio non era un grande ballerino, ma la sua simpatia e il suo impegno conquistarono il pubblico ed è questo il senso del programma.

Poi ricorda:

Nel suo periodo brutto, sapevo che stava lottando contro la malattia e nella lotta, il lavoro fa sì che non ti arrendi e così lo chiamai per fargli fare un numero. Mi disse che non si sentiva tanto bene e mi promise che, appena si sarebbe ripreso, sarebbe venuto. Purtroppo non è più venuto perché tutto questo accadeva un paio di settimane prima che ci lasciasse.

Milly parla anche delle due sorelle minori, Anna e Gabriella:

Quando eravamo piccole si coalizzavano contro di me. Poi hanno cominciato a rubarmi i vestiti, ma io mi accorgevo di tutto.

Di Anna dice che è l’anima razionale della famiglia ed la social media strategist di Ballando con le Stelle:

Mia sorella Anna è fondamentale, perché è una grande esperta di social media. Fa questo di professione. Quindi le ho chiesto di darmi appoggio nel lavoro che facciamo a “Ballando con le stelle”. Lei è l’anima razionale e seria della famiglia.

A questo punto, scatta l’invito per Caterina Balivo:

Mi ha detto Samuel Peron che sei bravissima a ballare, vieni nel mio Ballando con le stelle il prossimo anno.

La presentatrice napoletana è restia, ha paura del giudizio del pubblico. Ma non è detto che possa partecipare come ballerina per una notte. Milly strappa così una mezza promessa alla bella Caterina e conquista anche lo studio di Vieni da Me. Mentre i suoi follower su Instagram sono in visibilio.