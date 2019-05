Caterina Balivo incanta col look da sposa. E Amedeo Minghi commuove a Vieni da Me

Caterina Balivo comincia la settimana con un look total white che sembra un abito da sposa.

La presentatrice napoletana si presenta in studio con un mini dress di pizzo bianco fasciante che esalta il suo fisico perfetto. I fan sono in visibilio e si precipitano a commentare sul profilo Instagram della loro beniamina:

Del suo look notano tutto e non sfuggono i sandali altissimi, ovviamente bianchi:

Intanto, ospite a Vieni da Me è Amedeo Minghi. Il cantante che si sottopone all’intervista della cassettiera commuove lo studio, raccontando della moglie scomparsa nel 2014, Elena Paladino:

Sento che lei c’è sempre, non mi fa male parlarne. 40 anni insieme…

Minghi ha svelato anche alcuni retroscena su uno dei suoi più grandi successi, Vattene Amore, con cui si aggiudicò il terzo posto a Sanremo nel 1990, in coppia con Mietta, e si toglie qualche sassolino dalla scarpa per spiegare le critiche che sono state rivolte al brano dalla Vanoni:

Nel 1990 arrivai terzo col duetto con Mietta. Le polemiche a Ora o mai più? Succede, ci si difende. Quella canzone poteva essere della Vanoni. Io decisi di non darla a lei ma di andare con Mietta a Sanremo. Sapevo del successo che avrebbe ottenuto. Se c’è del risentimento da parte sua non saprei, posso dire solo che lei di questo brano ha capito poco o nulla.

Il cantante ricorda anche gli inizi di carriera:

Nel ’66 cantai per la prima a Scala Reale. Il giorno dopo tutti mi fermavano, ero diventato un punto di riferimento. All’inizio però mio padre non pensava che diventasse un lavoro, vedeva l’incertezza in questa mia scelta.