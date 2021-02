Carlotta Mantovan bellissima al sole: il primo bikini della stagione

editato in: da

Carlotta Mantovan è sempre più bella e raggiante: la moglie di Fabrizio Frizzi ha condiviso su Instagram uno scatto dove si è immortalata intenta a prendere il sole, indossando il primo bikini della stagione.

Nel selfie in bianco e nero postato sui social Carlotta, con un filo di trucco, mostra in primo piano il suo irresistibile sorriso, mentre distesa su un lettino su un prato, si gode una bella giornata soleggiata. La Mantovan ha deciso di ritagliarsi un momento per sé e ricaricarsi al sole, come suggeriscono gli hashtag #sunnyvibes e #positiveenergy.

Non poteva mancare l’affetto dei fan, che come di consueto, hanno riempito di like e commenti il post: tra cuori (tra i quali spicca quello di Rita Dalla Chiesa) sono tantissimi i complimenti all’ex conduttrice. “Strabella!!!”, “Meravigliosa”, si può leggere sotto il post, “Bellissimo sorriso”, ha scritto un utente, “Evviva il sole e i sorrisi”, ha commentato un altro.

Sul suo profilo Instagram la Mantovan condivide spesso scatti in compagnia di Stella, come quello al mare di qualche settimana fa: tra paesaggi mozzafiato e i suoi amati cavalli, non è raro che faccia capolino la sua bambina, con la quale Carlotta mostra momenti unici di quotidianità e tenerezza.

La piccola Stella è frutto dell’amore con Fabrizio Frizzi, conosciuto dietro le quinte di Miss Italia: la Mantovan partecipò nel 2001 conquistando il secondo posto e ottenendo la fascia di Miss Deborah. Col passare degli anni il loro legame si è fatto sempre più forte, suggellato dalla nascita della loro Stella, nel 2013, e dal matrimonio l’anno dopo, nel 2014.

“Affronto questo passo così importante per le nostre vite con tanta allegria e, lo ammetto, anche con commozione – aveva confessato in un’intervista il conduttore – perché mi sembra come di chiudere un cerchio: dopo essere diventato padre di Stella, uno dei regali più belli che mi ha fatto Carlotta, mancava solo il matrimonio per rendere tutto più completo, per essere una famiglia in piena regola”.

La scomparsa di Fabrizio Frizzi, conduttore amatissimo dal pubblico, ha rappresentato una perdita dolorosissima, che ha potuto superare solo con l’amore per la sua bambina: Carlotta infatti ha scelto di lasciare la tv – lo scorso anno era impegnata alla guida del programma Tutta Salute in onda su Rai 3, accanto al collega Michele Mirabella – per fare la mamma a tempo pieno e dedicare tutte le sue attenzioni a Stella.