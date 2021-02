Carlo Conti torna in tv con Top Dieci e affronta (di nuovo) la De Filippi

editato in: da

Per Carlo Conti, questi mesi si stanno rivelando lunghissimi e impegnativi, ma anche ricchi di sorprese splendide per il pubblico. Reduce dal successo di Affari Tuoi – Viva gli sposi, il conduttore starebbe già lavorando ad una nuova edizione di Top Dieci, lo show che la scorsa estate aveva conquistato il consenso dei telespettatori con freschezza e divertimento.

Proprio in questi giorni, la Rai sta lavorando al suo palinsesto primaverile per soddisfare le richieste del pubblico e dare del filo da torcere alla concorrenza. Si sta molto parlando della fascia di Rai1 relativa al sabato sera, una delle principali alla quale vengono solitamente affidati i capisaldi dell’emittente: per ben sette appuntamenti consecutivi, il timone è rimasto saldo nelle mani di Carlo Conti con il suo game show Affari Tuoi – Viva gli sposi, con il quale ha retto la sfida contro Maria De Filippi e il suo storico programma C’è Posta per Te.

Ora è il turno del ciclo di eventi A grande richiesta, che ogni sabato porta in onda una puntata speciale dedicata ai grandi artisti dello spettacolo italiano. Dopo la serata volta a celebrare San Valentino e quella in onore di Patty Pravo, sono attesissimi gli appuntamenti che omaggeranno i Ricchi e Poveri (con la conduzione di Carlo Conti), Loredana Bertè e Christian De Sica. La Rai starebbe inoltre valutando l’ipotesi di aggiungere un’ulteriore puntata dedicata a Ornella Vanoni, che (se andasse in porto) troverebbe collocazione sabato 3 aprile.

E Top Dieci? Stando alle prime indiscrezioni, lo show dovrebbe andare in onda questa primavera, probabilmente proprio dopo la fine della serie di appuntamenti intitolata A grande richiesta. Anche in questo caso, Carlo Conti si troverebbe a dover fare i conti con una concorrenza spietata. Si avvicina infatti la fase serale di Amici 2021, il talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5: secondo i rumor, il suo esordio in prima serata è previsto per sabato 20 marzo e si prolungherà per ben nove puntate strepitose.

Conti, con la seconda stagione di Top Dieci, potrebbe rivelarsi l’arma vincente di Rai1. La scorsa estate, il conduttore aveva portato in scena un programma che aveva saputo conquistare il pubblico senza alcuna difficoltà, e anche se questa volta dovrà affrontare la difficile sfida della concorrenza, ci sono buone speranze. D’altronde, Carlo Conti è uno dei protagonisti più amati della tv italiana, e senza dubbio tornerà sulla cresta dell’onda con tanti ospiti sensazionali, che giocheranno alla scoperta delle classifiche più curiose e divertenti di tutti i tempi.