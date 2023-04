Cambio di stagione vip: da Belen a Michelle Hunziker, i must have primavera

Fonte: IPA Belen Rodriguez e Michelle Hunziker: i must have primavera dai loro armadi

L’attesissima bella stagione è finalmente arrivata, con le sue giornate più lunghe e miti. È quindi giunto il momento di fare il cambio di stagione. Via i maglioni di lana, le giacche pesanti e le calze super coprenti dai nostri armadi, per fare spazio ai capi più leggeri e colorati. Ma quali sono quest’anno i must have di stagione? Scopriamolo, andando a spiare nell’armadio delle vip, da Belen Rodriguez a Michelle Hunziker.

Cambio stagione vip, must have: il blazer di Belen

La primavera è la stagione dei blazer colorati, passe-partout da indossare di giorno su una t-shirt, jeans e sneakers per un look informale; su un paio di pantaloni più eleganti abbinati a una camicia e a uno stivaletto con tacco midi per andare al lavoro, oppure su un vestito più sofisticato (anche il classico tubino nero) da sera per sdrammatizzarlo.

A darci la conferma che i blazer sono uno dei capi must-have (anche!) di questa primavera è Belen Rodriguez che, recentemente paparazzata con il suo Stefano De Martino, ne ha indossato uno doppiopetto proprio per una passeggiata primaverile per le vie di un’assolata Milano. Sempre impeccabile, Belen ha scelto un blazer color lavanda che ha abbinato per il giorno a una felpa leggera, scarpe da ginnastica e jeans bootcut. Il tocco di classe? La scicchissima tote bag di Prada in rafia.

La camicia/jumpsuit di Chiara Ferragni

Se davvero potessimo entrare nell’armadio dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni sicuramente ci perderemmo, ma per fortuna le chicche “da avere” è lei stessa a mostrarle sui social. Tra i tanti costosissimi outfit che l’influencer ha sfoggiato durante la sua vacanza in Sudafrica, ce n’è uno che, da qualche anno, è un must have primavera estate: la camicia/jumpsuit con pantaloncino.

Con un paio di calze leggere e tacchi, si può indossare anche di sera o nelle giornate più miti; quando l’estate cocente, invece, questo capo non va messo da parte ma in valigia: è un perfetto copricostume per un aperitivo post spiaggia al tramonto.

La camicia bianca (e la giacca biker) di Barbara D’Urso

La moda non ha età come Barbara D’Urso che, dall’alto dei suoi 65 anni, è (oggi ancor più di ieri) icona di stile. Nel suo armadio non abbiamo trovato solo uno ma ben due capi must have per la primavera: il primo è, senza dubbio, la classica camicia bianca over size in cotone da abbinare praticamente a tutto e (a poterselo permettere) da indossare anche da sola come mini dress, magari con una cinta in vita.

Il secondo capo è la giacca biker, di quelle super maschili da motociclista. Più è vintage, più è usata e meglio è. La D’Urso, questi due must have. li ha abbinati. Il risultato? Un outfit super rock ma stilosissimo. Tutto da copiare!

Il completo con gilet sartoriale di Michelle Hunziker

“Nonna” Michelle Hunziker non segue la moda, la detta. Ed ecco che il suo recentissimo ritorno dietro il bancone di Striscia la Notizia, a pochi giorni dalla nascita del nipotino Cesare, ha lanciato un nuovo fashion trend della Primavera 2023: completo mannish pantaloni a palazzo e gilet sartoriale.

Michelle ne ha indossato uno arancione per il suo (ennesimo) debutto da co-conduttrice a Striscia ma il nostro preferito è quello beige gessato. Se vi state chiedendo in quale occasione si potrebbe portare un due pezzi così, la risposta è semplice: sempre! Al lavoro, la sera, per un giro si shopping (sì, anche con un paio di scarpe da ginnastica)… basta cambiare accessori a seconda dell’occasione.