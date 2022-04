Britney Spears, i timori sulla terza gravidanza e l’idea di un podcast

L’annuncio della gravidanza è arrivato con grande entusiasmo e felicità: Britney Spears aspetta un figlio dal suo compagno Sam Ashgari. E per la pop star questo è un periodo importante, perché la sua battaglia per la libertà è andata a buon segno e ora può, dopo tanto tempo, tornare a vivere liberamente la sua vita.

E lo fa anche con tanta sincerità raccontando molto di se stessa e aprendo il cuore a tutte le cose belle che sta sperimentando e che le regalerà il futuro.

Britney Spears, a cuore aperto su Instagram

Britney Spears ha aperto il proprio cuore su Instagram, lo ha fatto attraverso il suo profilo in un post fitto di parole e senza immagini, in cui ha raccontando molto di sé, dei suoi timori durante questa terza gravidanza e anche dell’idea di fare un podcast. Pensieri profondi che mostrano sia le sue fragilità che la sua impareggiabile forza: quella di mettersi a nudo in ogni circostanza.

Tutto è partito parlando di trucco, ma non sono mancati i riferimenti al padre e alla sua decisione di prendersi una pausa dalla musica (“di dieci anni”, ha detto) che senza dubbio non farà piacere ai suoi fan.

E poi i timori, quelli che può vivere ogni mamma, perché non importa il numero di figli che si ha, le paure fanno parte della gravidanza, del ruolo genitoriale, del non sentirsi all’altezza del compito. Nel post di Britney si legge: “Con un bambino in arrivo stamattina il mio pensiero era ‘Ho così paura di fare un errore… Sarò abbastanza premurosa ??? Sarò abbastanza istintiva???”. E chi non si è posto questi quesiti mentre affrontava una gravidanza?

Tra presente e passato la cantante ha ricordato anche il rapporto con la madre, un episodio in cui uno dei suoi figli (ne ha due Jayden e Sean avuti con l’ex Kevin Federline e uno in arrivo con l’attuale compagno Sam Asghari) stava male, ma anche come si sia sentita attaccata come madre: “Dio sa che non sono una santa – ha scritto – ma i media mi hanno distrutto quando sono diventata madre per la prima volta…”.

Ricordi che fanno male e che l’hanno portata anche a pensare di realizzare un podcast sulla gravidanza. Lo farà? Questo non si sa ma sicuramente sarebbero in tantissimi ad aspettarlo.

Britney Spears, la bellezza delle piccole cose

Solo di recente Britney Spears si è riuscita a liberare dalla conservatorship di suo papà, tutela legale che era iniziata nel 2008. Oggi è libera e lo dimostra anche in quello che scrive, che è un inno alla bellezza delle piccole cose. Nel suo lungo post Instagram parla anche di ciò a cui si vuole dedicare: “Ritrovare me stessa nelle piccole cose che onestamente mi sono mancate in questi 14 anni – ha scritto, per fare poi riferimento a ciò che di prezioso vuole fare – È tempo che mi conceda di pensare … libri … trucco … film classici”.

Un inno alla vita, a quella nuova che cresce dentro di lei, ma anche a quella che si è conquistata.

Tantissimi i like e i commenti al post Instagram, che Britney ha accompagnato dalla scritta: “Solo io”, tra cui quello della amica di sempre Paris Hilton che ha scritto: “Amo la tua onestà e vulnerabilità”.