Britney Spears è incinta, su Instagram l’annuncio della terza gravidanza

Dopo anni di battaglie per la libertà e il desiderio di liberarsi della tutela legale del padre, per Britney Spears si è aperto un periodo di grande felicità. Riconquistata la sua vita, è ora pronta per un nuovo capitolo della sua esistenza e per accogliere un figlio, il terzo, che ha dichiarato di aspettare attraverso un lungo post su Instagram.

Britney Spears è incinta, le sue parole su Instagram

Com’era lecito aspettarsi, la grande notizia è stata data attraverso il suo canale Instagram ufficiale, che spesso usa per condividere momenti di divertente quotidianità. Da qui, era arrivato anche l’annuncio del suo fidanzamento con Sam Ashgari, colui che la renderà madre per la terza volta e a 40 anni. È anche l’uomo che l’ha spinta a far sentire la sua voce, a farsi valere e a chiedere di tornare padrona dei suoi giorni ma anche del suo ricco patrimonio, stimato nella cifra di 60 milioni di dollari.

“Naturalmente non andrò tanto in giro perché i paparazzi devono fare soldi con le mie foto come purtroppo hanno già fatto. È dura perché quando ero incinta ho già sofferto di depressione perinatale… E devo dire che è assolutamente orrendo… Allora le donne non ne parlavano tanto. Questa volta farò yoga tutti i giorni!”.

La notizia è stata accolta con grande gioia dalla coppia, che si è detta pronta ad affrontare questo nuovo percorso partito quasi all’improvviso. I due, inoltre, si sposeranno presto. Per la realizzazione del suo abito da sposa, Britney ha inoltre scelto una stilista d’eccezione: la nostra Donatella Versace. Le due sono comparse insieme sui social della Spears, che ha così voluto rivelare al mondo di essere nel pieno dei preparativi per le nozze.

Per la Spears si tratta della terza gravidanza. L’artista è infatti già madre di Sean Preston e Jayden James, nati dal suo matrimonio con Kevin Federline. I ragazzi vivono con il padre, che ha ottenuto ne ha ottenuto l’affidamento primario.

La fine della conservatorship e la libertà

Un decennio certamente non facile, quello attraversato da Britney Spears, che si è liberata solo di recente dalla conservatorship di suo padre Jamie Spears, riprendendo in mano la sua vita e la gestione del suo patrimonio. Una conquista che ha voluto rimarcare più volte, attraverso i suoi social, mostrandosi completamente padrona della sua esistenza e del suo futuro.

La richiesta di revoca è stata accolta dal giudice della Corte Suprema della Contea, Brenda Penny, che ha stabilito la conclusione della lunga tutela legale di Jamie Spears su sua figlia, iniziata nel 2008 e proseguita su una strada particolarmente dolorosa per l’artista, che ha dovuto affrontare e superare i suoi tanti problemi di salute, curando soprattutto quella mentale.

La ritrovata libertà ha soddisfatto lei ma anche i milioni di fan sparsi in tutto il mondo, che per anni hanno chiesto a gran voce che venisse liberata dalla stretta di suo padre e finalmente tornasse a vivere. Lo strappo con la sua famiglia è stato chiaramente inevitabile e non solo con suo padre, ma anche con sua sorella, colei che le è sempre stata vicina nei suoi anni più difficili.