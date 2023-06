Belen e Stefano presto zii: Adelaide De Martino svela il sesso e il nome del bebè

Fonte: IPA Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Una gioia grandissima per la famiglia De Martino: Adelaide, la sorella più piccola di Stefano è incinta e ha svelato il sesso e il nome del bebè in arrivo. Lo ha fatto con un dolcissimo video su Instagram, dove insieme al compagno ha mostrato il gender reveal party, rivelando così al mondo se aspettano un maschietto o una femminuccia.

Adelaide De Martino, il gender reveal party su Instagram

La sorella di Stefano è in dolce attesa e presto renderà De Martino e Belen Rodriguez per la prima volta zii. Dopo che qualche settimana fa aveva annunciato la sua gravidanza, Adelaide è tornata su Instagram per svelare al mondo il sesso e il nome del bebè che aspetta insieme al compagno Diego Di Domenico.

I futuri genitori hanno infatti pubblicato un tenerissimo video dove hanno mostrato le immagini del gender reveal party: seduti uno di fronte all’altro, bendati, i due hanno preso della tinta da una tavolozza colorandosi mani, abiti e viso. Alla fine si sono scoperti gli occhi, scoprendo che i loro vestiti erano blu: una gioia immensa per la coppia, che si è lasciata andare a un lungo e tenero abbraccio e tanti baci.

“Abbiamo deciso di condividere con voi questo momento. Un momento dove il cuore era a mille e l’emozione non si può spiegare!”, hanno scritto Adelaide e Diego a corredo della clip. Poi hanno svelato anche il nome del bebè in arrivo, Mattia.

Adelaide e Diego Di Domenico, la loro storia d’amore

La sorella di Stefano De Martino – nonché suo braccio destro e problem solver – ha sempre mantenuto un basso profilo sui social, svelando poco o nulla sulla sua vita privata. Eppure un evento così importante come quello di un bambino in arrivo non poteva certo passare inosservato.

Adelaide aveva annunciato lo scorso marzo, attraverso una foto insieme alla mamma e alle zie, di essere in dolce attesa. Le poche informazioni sul compagno della sorella del conduttore arrivano dal settimanale Chi, che a gennaio aveva rivelato la relazione con Di Domenico, imprenditore a capo di una società di management e organizzazione di eventi.

“Lui si chiama Diego, più grande di Adelaide e con una storia precedente con la cantante neomelodica Mavi dalla quale ha avuto una figlia – si leggeva sulla rivista di Alfonso Signorini –. Le ha già regalato l’anello di fidanzamento. Diego e Adelaide hanno trascorso il natale con Belen e Stefano, a Napoli”.

Una storia d’amore divenuta subito importante, tanto da portarli a fare un grande passo come quello di allargare la famiglia, e regalare un nipotino a Belen e Stefano.

Belen e Stefano, le voci di crisi

E a proposito della chiacchieratissima coppia, i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare che non è apparso nessun commento da parte dei due al video di Adelaide. Da qualche tempo infatti Belen e Stefano stanno vivendo il loro amore lontano dai social, dettaglio che ha fatto pensare a una crisi.

Ma, come si suol dire, le apparenze ingannano: non ci sarebbe nessuna maretta tra i due, tanto che De Martino in una storia pubblicata di recente su Instagram, si è mostrato con la fede al dito, simbolo del suo amore e dell’unione con Belen.