Belen e Stefano, l’intesa è sempre più forte: come stanno le cose

Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Quella fantastica metafora sugli amori che fanno giri immensi e poi ritornano sembra quanto mai profetica, quando si parla di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due, che hanno alle spalle un doloroso (e, per i fan, tristissimo) divorzio, hanno vissuto un ritorno di fiamma ormai un paio d’anni fa. E quando tutto pareva ormai promettere bene, è arrivata una nuova rottura. Nel corso dei mesi entrambi si sono dedicati ad altri progetti – e ad altre storie. Ma qualcosa è cambiato. Fatto sta che ora li ritroviamo insieme, più affiatati che mai, e gli indizi fanno pensare ad una scintilla che si è riaccesa improvvisamente.

Belen e Stefano, un incontro notturno

Già nei giorni passati si è molto parlato di un possibile incontro segreto avvenuto tra Belen e Stefano, ma i dettagli sono rimasti avvolti nel mistero. Almeno fino ad ora: il settimanale Oggi ha infatti avvistato i due nel bel mezzo della notte, e ha potuto rivelare qualcosa in più sul loro appuntamento. Secondo quanto riportato dal magazine, la splendida showgirl argentina avrebbe raggiunto De Martino la sera del 15 gennaio, ovvero poco dopo il suo ritorno a casa dalla vacanza in Uruguay. Dunque il ballerino non si sarebbe limitato ad andare ad accogliere la sua ex in aeroporto, ma l’avrebbe persino invitata a casa sua qualche giorno dopo.

I paparazzi avrebbero visto Belen salire nell’appartamento milanese di Stefano più o meno all’ora di cena, e per un po’ di tempo i due sarebbero rimasti insieme, ben lontani dai flash dei fotografi. Fin quando, verso le due di notte, sono usciti per passeggiare con il cane, senza riuscire a sottrarsi da occhi indiscreti. Gli scatti riportati in esclusiva da Oggi li vedono in grande intimità, intenti persino a scambiarsi qualche abbraccio (forse per proteggersi dal freddo che, durante la notte, era notevolmente aumentato).

Insomma, tutto farebbe pensare ad un riavvicinamento che, in fondo, i fan stavano sognando da tempo. Con Antonino Spinalbese è ormai una questione chiusa, anche se tra lui e Belen sarebbero rimasti rapporti abbastanza distesi, per il bene della loro piccola Luna Marì. E con Stefano, forse, i semi di una rinnovata passione erano già germogliati nelle settimane scorse. Sebbene la showgirl si sia dichiarata single solo poco tempo fa, si parla infatti di altri incontri con De Martino che risalirebbero persino a prima di Natale.

Belen, ritorno di fiamma con Stefano?

Gli indizi su un possibile ritorno di fiamma sono diversi. Oltre agli appuntamenti “segreti”, ci sarebbe un dettaglio molto curioso: secondo il settimanale Oggi, finora Belen aveva sempre affidato Santiago ai nonni paterni (i genitori di Stefano), affinché fossero loro a condurlo dal papà. Un modo un po’ complicato per evitare probabilmente contatti con l’ex. Ma a quanto pare ora sarebbero pronti a vedersi non solo per il bene del loro bambino, ma anche per trascorrere del tempo insieme, semplicemente.

Non possiamo però dimenticare gli incontri notturni avvenuti con Michele Morrone, anch’essi riportati sulle pagine di un magazine (stavolta quello diretto da Alfonso Signorini). La bella argentina avrebbe infatti avuto modo di accogliere in diverse occasioni l’affascinante attore, passando con lui molte ore nella sua casa milanese. Qual è dunque la verità? Per il momento, da parte di Belen tutto tace.