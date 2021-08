Belen Rodriguez, l’ex Andrea Iannone ha ritrovato l’amore con Gaia

editato in: da

Sembra che il cuore di Andrea Iannone sia tornato a battere per una bellissima donna, o almeno è quel che si evince dagli scatti pubblicati sul settimanale Chi. Il pilota, storico ex di Belen Rodriguez, è stato pizzicato in compagnia di Gaia Maria Miracapillo, affascinante bionda dal fisico statuario con la quale ha trascorso qualche momento di relax sulla spiaggia di Capriccioli, in Costa Smeralda.

Pochi scatti rubati, dai quali però traspare una certa complicità. Nulla di confermato (né smentito) da parte di Iannone, continuamente bersagliato dai paparazzi che cercano di stare al passo con la sua vita sentimentale. Il pilota di Vasto appare spesso in dolce compagnia e non è facile capire in che direzione vada il suo cuore.

Di Gaia Maria Miracapillo non conosciamo molto, a parte ciò che appare evidente. È una donna bellissima e dal sorriso dolce, alta e con un fisico a dir poco perfetto. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini è riuscito a scoprire che la ragazza fa la fashion stylist, quindi lavora nel mondo della moda. Ma non ci è dato sapere altro, almeno al momento.

L’amore per Gaia potrebbe essere la svolta per Andrea Iannone, colei che potrebbe fargli “mettere la stesa a posto” e addolcire un periodo difficile per il pilota, segnato dalla squalifica dalle gare per doping. La notizia della relazione con Gaia di certo ha lasciato tutti a bocca aperta, visto che appena qualche settimana fa era (quasi) certa la liason con Carmen Victoria Rodriguez (no, nessuna parentela con la ex Belen).

Dopo la lunga storia con la showgirl venezuelana, che ha trovato la serenità al fianco di Antonino Spinalbese e sta vivendo la sua seconda maternità, a Iannone sono stati attribuiti tanti flirt, uno dietro l’altro. Del resto il pilota spesso è circondato da bellissime donne e ci vuole davvero poco per alimentare la fiamma del gossip. Lo scorso anno, ad esempio, si era parlato molto di un presunto flirt con Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini & Donne e probabile concorrente della prossima edizione del GF Vip.

La vicenda non era finita proprio bene, visto che la Sorge millantava di aver dato picche a Iannone, supponendo che fosse in cerca di visibilità. Dal canto suo, il pilota aveva lamentato di essere vittima di inutili pettegolezzi e che l’episodio con Soleil non era mai accaduto.

Il passato è passato, adesso Andrea Iannone sembra pronto a voltare finalmente pagina. E chissà se con Gaia sia la volta buona.