Battiti Live, Elisabetta Gregoraci splende in total white e ammette: “Sono felice”

Battiti Live è giunto, per questa stagione televisiva, alla sua quarta puntata. Dopo una breve pausa per ferragosto, musica e divertimento tornano a farla da padrone nel programma televisivo abilmente condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci nella magica atmosfera del Castello Aragonese di Otranto. E, anche per questo appuntamento, la conduttrice ha incantato con il suo look.

La Gregoraci, che a settembre dovrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 5, riesce sempre a conquistare il pubblico con il suo carisma, la sua bellezza e gli outfit attentamente selezionati per presentare gli ospiti d’eccezione della kermesse musicale.

Dopo aver fatto il pieno di consensi per il suo mini abito a fiori della prima puntata, quello lungo ed elegante della seconda e il look glamour del terzo appuntamento, la Gregoraci ha deciso di puntare sul total white. Ha così indossato una blusa a maniche lunghe, con strass luminosi lungo le spalle e le braccia, e una minigonna a tulipano.

La conduttrice ha, poi, aggiunto una cinta in corda color argento e bianca con eleganti intrecci e orecchini a cerchio composti da piccole perle. Bellissima e di tendenza anche l’acconciatura: uno chignon alto volutamente scomposto. Ha completato il look con un make-up particolarmente intenso sugli occhi, rossetto color malva e smalto rosso.

Luminosa e in splendida forma, la Gregoraci ha presentato gli ospiti che hanno calcato il palco: Francesco Gabbani, Clementino, Annalisa, Le Vibrazioni, Federica Carta, Shade, Mr. Rain, Emma Muscat, Astol, Gaia, Elodie, Elettra Lamborghini, il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo Diodato, Gigi D’Alessio e tanti altri.

Insieme a loro e ad Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci è riuscita a far divertire non solo il pubblico presente a Otranto per assistere allo show, ma anche i telespettatori da casa che, anche in questa edizione di Battiti Live, hanno potuto apprezzare le doti della presentatrice che, con grande professionalità, è riuscita a distogliere l’attenzione dalla sua vita privata mostrando il suo talento e la sua capacità di intrattenere.

Un successo, quello dello show e della conduttrice, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno seguito Battiti Live con grande entusiasmo:

Posso dirlo? – ha confessato la Gregoraci – Sono felice!

Una serenità che traspare dal suo splendido sorriso con il quale, molto probabilmente, affronterà anche le sfide lavorative future.