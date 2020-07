Battiti Live, Elisabetta Gregoraci incanta con un miniabito a fiori

editato in: da

Nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto, la nuova edizione di Battiti Live si apre con una serata d’eccezione che accoglie tantissimi ospiti strepitosi. Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri hanno saputo portare sul palco un’emozione grandissima, festeggiando il ritorno della musica dal vivo.

Quest’anno, il consueto festival itinerante si è dovuto “adattare” per esigenze di sicurezza, motivo per cui vi è una sola location e tantissimi collegamenti che porteranno il pubblico in un suggestivo tour musicale attraverso la Puglia. Sono molti gli artisti che si esibiscono sia sul palco di Battiti Live, a Otranto, sia nelle varie località toccate dall’evento più atteso dell’estate. Per questo primo appuntamento, le sorprese non sono certo mancate.

Alan Palmieri ha introdotto la serata presentando una bellissima Elisabetta Gregoraci: la coppia si riconferma ancora una volta alla conduzione della kermesse pugliese, dopo il grande successo ottenuto nelle precedenti edizioni. Con loro, in collegamento dalla spiaggia assieme ad un numeroso pubblico, c’è nuovamente la youtuber Mariasole Pollio che permette ai fan di fare qualche domanda alle loro star preferite.

La Gregoraci, splendida come al solito, ha incantato il pubblico con la sua presenza brillante ed effervescente. E per l’occasione ha scelto un look davvero azzeccato: è salita sul palco con un miniabito bianco a pois neri, arricchito da una deliziosa fantasia floreale nelle tinte del rosa e del viola. Al vestito, che presenta delle maxi rouches sulla gonna, Elisabetta Gregoraci ha abbinato dei sandali a stiletto allacciati alla caviglia con un fiocco bianco.

Molti ospiti hanno calcato il palco di Battiti Live nel corso della prima puntata: Alessandra Amoroso, sensuale con un miniabito rosso, ha dato il via alla kermesse. Hanno fatto seguito grandi artisti come i Boomdabash, Irama, Elodie, Diodato, Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini. Quest’ultima, in una breve chiacchierata con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, ha raccontato la sua immensa emozione per le imminenti nozze con Afrojack, rivelando come i preparativi si stiano susseguendo frenetici.

La serata è proseguita con musica stupenda, tra le esibizioni di altri cantanti quali Gaia (la vincitrice di Amici 2020), Dotan, Annalisa, Gigi D’Alessio, Francesco Renga, Fred De Palma, Ana Mena, Piero Pelù, Fabrizio Moro e i Pinguini Tattici Nucleari. E ora cresce l’attesa per il prossimo appuntamento, che ci regalerà molte altre grandi emozioni.