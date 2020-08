Battiti Live, Elisabetta Gregoraci è magnetica e Stash fa una rivelazione

editato in: da

È ancora una serata all’insegna della musica, con il secondo appuntamento di Battiti Live: nella fantastica location del Castello Aragonese di Otranto, il palco si illumina sulle note delle canzoni più belle. Alla conduzione, ancora una volta Alan Palmieri e la splendida Elisabetta Gregoraci.

Dopo un esordio con i fiocchi, Battiti Live torna con una nuova serata ricca di ospiti. Il festival itinerante della musica, che ogni estate ci regala grandi emozioni attraversando la Puglia e le sue città più belle, quest’anno risente di alcune importanti restrizioni, eppure riesce a sorprendere ancora. Merito sicuramente dei tantissimi artisti che portano, sul palco, le canzoni più amate degli ultimi mesi. Ma anche della perfetta sintonia tra Alan Palmieri e la Gregoraci, una coppia ormai collaudata e assolutamente affiatata.

Il secondo appuntamento si apre proprio con l’ingresso in scena dei conduttori: Elisabetta Gregoraci stupisce il pubblico, con il suo look fantastico e un make up magnetico. Dopo il miniabito della scorsa serata, questa volta la showgirl sfoggia un bellissimo vestito lungo in un’accesa tonalità di blu, con due profondi spacchi laterali e un’ampia scollatura. Tacchi vertiginosi, diversi maxi braccialetti d’oro e un paio di orecchini piuttosto vistosi completano un outfit davvero sorprendente.

Sul palco si susseguono i cantanti più amati dal pubblico, tra esibizioni coinvolgenti e qualche piccola intervista rilasciata davanti alle telecamere di Battiti Live. Tra gli ospiti più attesi, ci sono senza dubbio i The Kolors: dopo aver intonato i loro successi più belli, Stash si lascia andare a qualche dichiarazione. Con la Gregoraci, parlando degli incredibili traguardi raggiunti, racconta: “È assurdo, quando meno te lo aspetti accadono delle cose surreali, è quello che sto vivendo in questi ultimi anni della mia vita”.

Impossibile non vedere, in queste parole, un riferimento all’evento che ha cambiato completamente le carte in tavola, per Stash. Presto diventerà infatti papà: la sua compagna Giulia Belmonte è in dolce attesa, e qualche giorno fa il cantante ha svelato che è in arrivo una femminuccia. Mariasole Pollio, in collegamento da Monopoli per raccogliere le domande del pubblico, ci regala l’opportunità di ascoltare un altro aneddoto sulla figlia di Stash: rispondendo ad una sua fan, l’artista racconta che ha già iniziato a farle sentire un po’ di musica, suonando live per lei.

La serata prosegue poi con tanta altra musica. Sul palco salgono alcuni degli artisti che stanno allietando, con le loro canzoni, la nostra estate: la spumeggiante Baby K e Fedez, in duetto con la giovane Cara, i Boomdabash con Alessandra Amoroso, che incanta tutti con il suo look verde, e Nek, che ci regala un tuffo nel passato. E ancora Rocco Hunt, Shade, Francesco Renga, Anna, Bugo, Fred De Palma, Mr Rain, Annalisa ed Ermal Meta.