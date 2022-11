Barbara D’Urso scopre il décolleté a 65 anni e sembra Sandy di “Grease”

Fonte: IPA Barbara D'Urso, il nuovo look pazzesco

Barbara D’Urso non conosce il tempo che passa: a 65 anni è più bella che mai e, nelle ultime immagini condivise su Instagram, mostra il décolleté sfoggiando un outfit che ricorda quello (iconico) di Sandy di Grease.

Sorridente e seducente, la conduttrice ha condiviso alcuni scatti con un nuovo look sul suo account Instagram ed è semplicemente divina.

Barbara D’Urso, il look sensuale che ricorda Sandy di Grease

A guardare le ultime foto pubblicate da Barbara D’Urso sembra di fare un salto indietro nel tempo, più precisamente agli anni Cinquanta epoca in cui è stato ambientato il film cult Grease con John Travolta e l’indimenticabile Olivia Newton – John. Infatti la conduttrice indossa un outfit che fa subito correre la memoria alle ultime scene del film, quando Sandy si presenta con un look aggressivo e di carattere, composto da maglia con spalle scoperte e pantalone attillato come una seconda pelle.

Uno stile che Barbara D’Urso sembra aver ricreato nelle ultime fotografie pubblicate sul suo profilo Instagram in cui la si vede con il décolleté scoperto, complice la maglia che ricorda quella di Sandy, mentre sotto indossa un capo a vita alta. A completare il look una giacca taglio bomber nera e lucida, con dettagli bianchi.

Non può mancare il suo sorriso, quello che i telespettatori amano tanto e da numerosi anni. I capelli, infine, sono lasciati sciolti in morbide onde e il trucco è leggero, ma si focalizza su occhi e labbra.

Ad accompagnare il tutto la didascalia “Smile” ovvero “Sorridi” e la sua frase ormai tipica “Col cuore”.

Tanti i like e i commenti per le due foto, anche se non mancano quelli negativi che sottolineano – ad esempio – la sua età, la posa, l’uso di programmi per modificare le foto. Barbara non commenta, da donna libera decide di passare oltre. In fondo, a parte le volte in cui si cade nell’insulto, sa che la notorietà è come la luce per le falene: richiama su di sé tutti. Chi ama ma anche chi, invece, non apprezza.

Barbara D’Urso, i suoi look pazzeschi ma (a volte) criticati

Barbara D’Urso è una donna di successo, che si prende cura di sé, che si mantiene in forma. E, come tutte le persone sotto le luci dei riflettori, le capita di essere al centro dell’attenzione. Anche in base a ciò che sceglie di indossare. Che sia giusto o sbagliato, chi commenta le sue foto si divide: tra chi ne sottolinea la bellezza, fino a chi l’accusa di scegliere outfit più adatti alle ventenni.

Era accaduto, ad esempio, quando si era fatta immortalare con shorts bianchi, camicetta e camperos. Ma lei, giustamente, va oltre e sceglie di indossare ciò che la fa stare bene. Che sia un elegante trikini bianco o il mini abito nero sfoggiato per la festa organizzata in occasione dei suoi 65 anni.

Sicuramente Barbara D’Urso divide: lo fa sui look, ma non solo. Del resto non potrebbe che essere così dal momento che si tratta di un personaggio da tanti anni sotto le luci dei riflettori.