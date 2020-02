Ballando con Le Stelle, l’indiscrezione: Milly Carlucci punta su Francesca Fialdini

editato in: da

Stando alle indiscrezioni, Francesca Faldini realizzerà, a breve, nuovi e importanti progetti. La conduttrice di Da noi… a Ruota Libera, infatti, potrebbe ritrovarsi al fianco di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, nel ruolo di concorrente.

La Fialdini, molto probabilmente, farà parte del cast di Ballando con le Stelle. L’indiscrezione arriva dalle pagine della rivista Oggi, dove la partecipazione di Francesca allo show di Milly Carlucci è data quasi per certa. Con questa nuova opportunità, la conduttrice di Da noi… a Ruota Libera, potrebbe dimostrare non solo di essere un’ottima padrona di casa, ma anche una bravissima ballerina.

Stando alle voci, Francesca Fialdini è veramente felice di far parte del cast della nuova edizione di Ballando con Le Stelle, che dovrebbe iniziare a marzo 2020. Secondo il gossip, inoltre, la conduttrice avrebbe già espresso un primo desiderio: quello di ballare al fianco dell’insegnante Raimondo Todaro.

Qualora la notizia si rivelasse vera, la partecipazione di Francesca a Ballando con le Stelle potrebbe rivelarsi l’arma vincente di Milly Carlucci. La conduttrice di Da Noi… a Ruota Libera, infatti, è nota per la sua eleganza e per il suo carattere forte e decisamente schietto. Solo qualche mese fa, aveva creato una forte polemica criticando aspramente La Vita in Diretta, attualmente condotto della Cuccarini. La Fialdini, che ha preceduto Lorella alla guida del programma, ha dichiarato che, secondo la sua opinione, l’intero format del programma andrebbe cambiato.

Non mi manca – aveva confessato – Avevo bisogno di prendere la giusta distanza rispetto a certe tematiche che in fondo non ho mai condiviso. Indipendentemente da chi conduce La vita in diretta, è il format che andrebbe rivisto

È evidente, quindi, come un personaggio del calibro di Francesca Fialdini sarebbe un ottimo concorrente per Ballando con Le Stelle. La conduttrice, infatti, si impegnerebbe con estrema dedizione senza, però, concedere alla giuria la possibilità di giudicarla senza obiettività. È, inoltre, estremamente apprezzata dal pubblico.

Se Francesca Fialdini è senza dubbio un’ottima scelta, Milly Carlucci dovrà scegliere anche gli altri concorrenti della nuova edizione di Ballando con Le Stelle. Di chi si tratta? Per ora non ci sono ancora nomi ufficiali ma, senza dubbio, la conduttrice, con l’obiettivo di replicare il successo degli anni passati, ci sorprenderà.