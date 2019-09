Francesca Fialdini, svelato perché indossa sempre le stesse scarpe

editato in: da

Francesca Fialdini svela il suo segreto e confessa perché indossa sempre le stesse scarpe.

La conduttrice ha conquistato la domenica pomeriggio con il nuovo programma A ruota libera che è già un successo. Su Instagram e Facebook in tanti si sono complimentati con lei per la sua eleganza e bravura. Fra i tanti commenti positivi anche quelli di chi, molto incuriosito dal look della Fialdini, si chiede perché indossa sempre le stesse calzature.

La risposta di Francesca non è tardata ad arrivare e la presentatrice ha risposto ai follower in modo piuttosto sincero e diretto. “Sì. Ho un problema ai piedi – ha detto ammettendo di usare sempre le stesse scarpe -. Mi fanno molto male. Quelle scarpe almeno riesco a metterle senza problemi”.

A quanto pare la Fialdini preferisce indossare sempre le stesse scarpe perché spesso le fanno male i piedi. Poco dopo al risposta sono arrivate anche le scuse del follower per la domanda forse inopportuna. “Mi spiace molto scusami – ha scritto l’utente -. Spero nulla di irreparabile. Tu hai scarpe bellissime ma hai sempre le solite 2-3 mi chiedevo come mai”. Altri hanno commentato quanto accaduto, fra complimenti e battute ironiche: “Anche in pantofole andresti benissimo ;)” si legge oppure “Non posso crederci rispondi pure alle battutine sulle scarpe?”.

Dopo l’addio a La Vita in Diretta, la Fialdini è riuscita a ritagliarsi uno spazio televisivo tutto suo con uno show nuovo. La giornalista sta vivendo un periodo particolarmente felice grazie non solo alla carriera, che procede a gonfie vele, ma anche all’amore.

Ospite di Mara Venier infatti Francesca ha confessato di avere un fidanzato e di essere molto innamorata. “Sono molto innamorata, è vero – ha rivelato nel salotto di Domenica In, senza però aggiungere altro. Qualche tempo prima aveva svelato al settimanale Vero un amore forte e passionale che voleva proteggere a tutti i costi: “Gli amori vanno anche un po’ custoditi – aveva detto -, sennò poi diventa subito una cosa degli altri e sembra che non ti appartengano più”.