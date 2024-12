Aurora Ramazzotti e i momenti bui: “Vivevo nella paura, ho avuto una guardia del corpo”

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti

Dietro a una vita che può sembrare perfetta si possono celare momenti difficili che nessuno può immaginare. È quello che è accaduto ad Aurora Ramazzotti, che intervistata insieme alla madre Michelle Hunziker dal giornale tedesco Spiegel, ha parlato dei due anni da incubo trascorsi sotto minaccia di alcuni ricattatori. Un evento che nella sua tragicità ha rafforzato sia il legame con la madre che con il compagno Goffredo Cerza, che non l’ha mai abbandonata.

Aurora Ramazzotti, le minacce e la paura: i due anni da incubo

Ci sono eventi che non possono non lasciare un segno: lo sa bene Aurora Ramazzotti, che ha vissuto due anni da incubo a causa di minacce agghiaccianti da parte di alcuni ricattatori. L’influencer lo ha raccontato al giornale tedesco Spiegel in un’intervista doppia con mamma Michelle Hunziker: la conduttrice ha infatti svelato di essere stata vittima di estorsione, anche se da quel momento il rapporto con la figlia è diventato ancora più forte.

“Ricevetti una lettera di minaccia: mi chiedevano una somma di denaro entro una certa data, altrimenti avrebbero aggredito Aurora con l’acido“, ha raccontato la showgirl. La stessa influencer ha spiegato di aver vissuto nel terrore per diverso tempo: “I ricattatori dimostrarono di sapere dove mi trovavo, mi avevano chiaramente seguita. Così, per due anni e mezzo ho avuto una guardia del corpo“.

“Vivevo nella paura. Durante quel periodo dovevo reagire, altrimenti sarei crollata”, ha rivelato Aurora. Accanto a lei però c’è sempre stato il compagno – anzi futuro marito – Goffredo Cerza, che non ha mai smesso di sostenerla, anche in quegli anni spaventosi. “È stato il mio salvatore. Mi sono aggrappata a lui, ho fatto tantissimo sport e i miei amici mi sono stati vicini”.

La romantica proposta di matrimonio di Goffredo Cerza

Per fortuna Aurora Ramazzotti è riuscita a lasciarsi alle spalle la paura di quel momento difficile: oggi a rischiarare la sua vita c’è l’amore di Goffredo e quello per il piccolo Cesare Augusto, che a marzo ha compiuto un anno. Adesso ad accrescere questa felicità è arrivata la romanticissima proposta di matrimonio del suo compagno, che presto diventerà suo marito.

Cerza ha chiesto la mano della sua amata durante un viaggio a Londra, la città dove i due si sono incontrati per la prima volta nel 2017. Il loro non è stato un colpo di fulmine, ma un amore che è cresciuto nel tempo e che è diventato sempre più forte, fino al desiderio di allargare la famiglia con l’arrivo del loro primo figlio.

Nel futuro della coppia c’è il desiderio di un altro bambino: “Cesare avrà un fratellino! Da un lato non vorrei troppa distanza d’età fra di loro, anche se non mi dispiacerebbe godermi di nuovo la vita, per un pochino”, aveva confessato l’influencer non troppo tempo fa. Ma adesso è arrivato il momento di organizzare le nozze e coronare il loro sogno d’amore: potremmo vedere la figlia di Eros Ramazzotti in abito bianco molto presto, già il prossimo anno.